Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 maggio.

Giove è in angolo favorevole oggi per i nati dal 21 al 27 marzo. Vi ritagliate il tempo che vi serve per la vostra persona del cuore, mentre Plutone e Sole al contempo vi consentiranno di lavorare bene se nati nella prima decade.

Venere vi induce a essere molto intuitivi oggi. Mercurio vi spalleggia, così come fa Marte in amore se nati nella terza decade. Urano e Venere vi impongono di seppellire un po’ l’ascia di guerra oggi a lavoro se nati dal 2 al 12 maggio.

Saturno e Nettuno sono contrari ma solo per provocarvi un po’, Luna invece vi protegge se nati dal 12 al 16 giugno. In amore sempre Luna vi darà prospettive molto romantiche, mentre a lavoro Plutone sarà super positivo per i nati nella prima decade.

Forma fisica strepitosa oggi ma qualche piccolo problema familiare se nati a luglio e nella prima decade. Venere, Mercurio, Giove, Sole, Urano e Nettuno vi sono straordinari alleati in amore. A lavoro Nettuno vi aiuta oggi specie in ambito finanziario.

Giove vi fa prendere il timone della giornata se nati a luglio e anche Luna sarà vostra saggia consigliera. Plutone vi provoca la voglia di andare oltre in amore se nati nella terza decade, così come Venere vi mette a vostro agio. Urano invece vi fa uscire da situazioni difficili in ufficio.

Giove e Mercurio vi sostengono se nati nella prima decade. In amore non tiratevi indietro dal dimostrare alla vostra dolce metà che siete parte del viaggio. I nati dal 9 al 13 settembre potranno contare su Urano a lavoro.

Luna vi dà ottima consapevolezza oggi e pure Plutone è benefico. In amore Luna potrebbe farvi conoscere una persona in grado di farvi perdere il controllo se nati nella prima decade. I nati dal 23 al 29 settembre avranno Plutone positivo e pronto a farvi scalpitare a lavoro.

Plutone è un po’ ostile oggi e anche Urano e Giove saranno contrari nella fase amorosa, che però per fortuna avrà in Venere un’alleata. Slancio impavido oggi a lavoro: per questo otterrete grandi risultati.

Plutone vi dona una focosa euforia se nati nella prima decade. Il vostro cielo amoroso si illumina a causa di un colpo di fulmine, se nati dal 23 novembre al 2 dicembre. Saturno vi fa esprimere il meglio in ufficio se nati nella prima decade.

Mercurio, Giove e Urano sono al vostro fianco oggi. Venere e Marte vi sostengono particolarmente in amore se nati nella terza decade, mentre Giove e Mercurio aiutano i lavoratori di prima e seconda decade.

Ottime previsioni per voi con Luna che porta vitalità e dinamismo. A livello erotico non lasciatevi sfuggire una chance molto intrigante se nati nella prima decade. Plutone sarà di prezioso supporto per chi lavora ed è nato dal 21 al 27 gennaio.

Venere e Giove sono tutti benefici, così come Saturno e Nettuno oggi, anche se Luna mina un po’ la vostra forma fisica. Venere ispira un particolare romanticismo, con Saturno che tiene in mano la razionalità se nati nella prima decade. Concedetevi un po’ di relax dopo il lavoro.