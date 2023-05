Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 maggio.

Plutone vi porta grinta e volontà nella giornata di oggi. In amore Luna è costantemente al vostro fianco se fate parte della terza decade, così come anche Giove vi sostiene se nati nella terza decade a lavoro. Anche Saturno lo farà se nati dal 21 al 27 marzo.

Mercurio, Sole e Urano vi fanno mettere all’opera perfettamente oggi, nonostante Plutone voglia limitare un po’ le vostre ambizioni. Urano in amore vi rende molto coraggiosi se nati nella seconda decade, mentre a lavoro Plutone è un po’ ostile per i nati dal 21 al 25 aprile.

Luna soddisfa le ambizioni di questa giornata, specie se nati nella terza decade. I nati in prima e terza decade avranno anche Luna positiva in amore, con Giove e Venere pronti a darvi piglio professionale se nati dal 25 al 31 maggio.

Marte e Venere vi sono alleati e anche Nettuno è splendido in amore, portandovi tanta fantasia. Saturno e Nettuno vi ascoltano anche in campo lavorativo e vi danno consigli su come procedere.

Plutone è tecnicamente ostile e quindi umore e tono non saranno al massimo oggi se nati dal 23 al 28 luglio. Luna e Giove fortunatamente sono positivi in amore per i nati di prima e terza decade. Venere vi porta ambizione e attenzione a lavoro.

Mercurio, Sole e Urano vi vogliono bene, Saturno e Nettuno un po’ meno. Siete capaci di grandi investimenti affettivi grazie a Nettuno e Saturno oggi. A lavoro Marte vi favorisce se nati dal 18 al 23 settembre.

Plutone vi porta indole equilibrata e serena oggi. In amore non vi intestardite troppo ma vivetevi le fasi di concordia che potete impostare. A lavoro darete una mano a un collega in difficoltà.

Marte, Venere, Nettuno e Saturno sono tutti amici oggi se nati nella terza decade. In amore Mercurio, Sole e Urano sono imbronciati per i nati a novembre, quindi niente atteggiamenti da duri. Nuovi lavori arrivano e vi tuffate subito in altre imprese.

Luna e Giove sono lì a sorridervi. In amore Saturno è ostile ma riuscirete comunque a mostrare il vostro ardore nella coppia. Luna vi stimola a fare investimenti ma Nettuno è contrario, quindi valutate attentamente.

Saturno è vostro alleato se nati dal 21 al 29 dicembre, così come lo è Marte in amore se nati dal 15 al 20 gennaio, occhio però alle passioni effimere. Se lavorate in ambito di legge Saturno vi aiuterà se nati a dicembre.

Giove e Luna vi sono favorevoli se nati dal 16 al 19 febbraio. Urano è un po’ negativo per i nati dal 7 al 13 febbraio in amore ma Plutone mette le cose a posto per i nati a gennaio. Nettuno vi aiuta a lavoro con un adattamento intelligente alle situazioni varie.

Siete inondati da cambiamenti grazie a Venere, Marte, Nettuno e Urano. Marte e Urano in particolare sono al vostro fianco anche in amore, mentre a lavoro la parola chiave è “impegno” e voi ne metterete a dismisura.