Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 maggio.

Giornata di buonumore grazie a Giove, con Luna che si trova in posizione amorosa eccellente e regala trionfi ai nati nella seconda decade. Sempre Giove vi darà molta fortuna a lavoro se nati dal 17 al 20 aprile.

Mercurio porta un cielo sereno variabile oggi, anche perché Luna è un po’ provocatoria. Nettuno è l’ispiratore di manovre amorose notevoli se nati dal 14 al 18 maggio, mentre ci saranno collaborazioni contrassegnate da stima e concordia.

Venere vi invita a fare bilanci e capire quali strade intraprendere e anche Sole vi dà supporto in famiglia. Saturno e Nettuno sono un po’ contrari e vi impediscono di uscire allo scoperto in amore, mentre Giove vi dona estro e creatività in ufficio.

Mercurio, Venere, Marte, Saturno e Urano sono tutti armonici, specialmente il primo pianeta per i nati dal 12 al 18 luglio, con Urano che invece si schiererà a favore dei nati nella seconda decade. Marte vi dà un potente slancio erotico se nati a luglio, mentre a lavoro nessun pianeta remerà contro.

Giove vi illumina il cammino se nati ad agosto così com’è favorevole anche Venere. Vi ritagliate un po’ di tempo per stare soli con la vostra dolce metà, mentre Marte e Giove vi consentono di avere una visione prospettica e di ampio respiro a lavoro.

Palcoscenico planetario incoraggiante grazie a Urano e Mercurio, con il primo che in particolare vi illumina sentimentalmente se nati dal 6 al 13 settembre. Tanti cambiamenti a lavoro ma voi vi terrete al riparo dai rischi.

Plutone è benefico e vi darà grande spirito di iniziativa se nati dal 23 al 27 settembre. Venere e Luna vi danno anche le chance di incontrare nuove persone in amore, nonostante la prima sia un po’ corrucciata. Saturno vi guida nelle scelte professionali.

Saturno e Nettuno vi consentono di migliorarvi, così come Luna che risulta armonica in famiglia. Urano e Mercurio ma anche Plutone vi sollecitano a fare meglio in amore, mentre Marte vi invita a guardare le cose lavorative con lucido distacco.

Giove è stabilito favorevolmente nel vostro segno mentre però Nettuno e Saturno sono imbronciati. Plutone porta ottimismo in amore ma Venere, Nettuno e Saturno sono ostili e quindi non prendetevi troppi rischi. Ambiente lavorativo molto maturo e prodigo di risultati.

Giove e Marte sono contrari quindi oggi attenzione a tutte le vostre mosse. Per esempio in amore moderate i toni di un eventuale confronto con la vostra dolce metà, mentre a lavoro per fortuna Sole e Luna vi faranno sbaragliare la concorrenza.

Saturno vi porta a dedicarvi molto alla famiglia oggi. Siete ancora single? Non preoccupatevi perché in questa fase potreste conoscere una persona interessante. Momento di nuove e felici iniziative professionali per voi!

Venere vi guarda ancora imbronciata e vi invita, in amore, a non seguire gli impulsi ma meditare invece scelte ponderate. Nettuno per fortuna è positivo se nati dal 15 al 19 marzo, mentre Urano e Sole vi preparano a una giornata lavorativa impegnativa ma soddisfacente.