Oroscopo del 29 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Tranquillità emotiva oggi se nati nella terza decade grazie a Luna ma Marte è ancora dissonante per i nati di prima e terza decade. Se siete nati nella seconda decade Venere vi favorirà in amore mentre Sole vi renderà autorevoli a lavoro.

Giornata lievemente complicata visti alcuni pianeti contrari ma Marte e Mercurio vi toglieranno dagli impicci. Fase di chiarimento dei sentimenti che si sta aprendo per voi: ascoltate i consigli di Urano, Giove e Saturno. Lo stesso Saturno vi invita a stare sulla difensiva oggi in ufficio.

Luna, Mercurio e Venere vi sostengono mentre Plutone, Marte e Sole vi sono un po’ contrari. Giove e Venere vi portano fortuna in amore mentre Mercuro e Urano lavorano per darvi consistenti successi in ufficio.

Urano e Nettuno vi portano tanta fortuna oggi ma Giove è in una posizione un po’ difficile. Venere e Nettuno inoltre vi favoriscono in amore se nati dall’11 al 14 luglio. A lavoro conquisterete posizioni di buon livello.

Sole e Urano sono variabili ma per fortuna Marte e Luna vi assistono. Luna in particolare vi fa vivere la vostra relazione in maniera serena mentre Urano e Mercurio potrebbero non rendervi tropo facile la giornata lavorativa se nati nella seconda decade.

Urano, Mercurio e Luna vi donano buone idee così come Venere e Nettuno valorizzano la vostra forma psicofisica. Mercurio in particolare vi fa vivere ardentemente l’amore se nati dal 10 al 13 settembre. A lavoro i nati nella terza decade saranno molto risoluti.

Giove e Marte vi provocano con qualche rallentamento se nati in prima e terza decade ma Venere migliora la vostra forma fisica se nati dal 17 al 20 ottobre. Puntate troppo in alto ultimamente in amore e questa cosa non vi conviene: Plutone vi invita a volare bassi. A lavoro Urano vi farà temporeggiare un po’ troppo.

Marte vi dà grandissimo aiuto oggi in ogni aspetto della vita. Saturno e Nettuno stimolano la vostra forza erotica soprattutto se siete single. Urano vi chiede estrema prudenza nelle manovre economiche.

Luna vi supporta se nati nella terza decade e porta un clima di grande fiducia. Plutone vi fa molto apprezzare a livello erotico se nati nella prima decade, mentre a lavoro riceverete ottimi riscontri.

Urano favorisce i nati a settembre così come Luna e Urano. Marte può invece mostrarsi un po’ freddo verso i nati nella seconda decade. Urano e Saturno vi portano grande fedeltà in amore, mentre Mercurio vi infonde ottime strategie lavorative.

Un cielo un po’ capriccioso oggi con Mercurio, Sole e Urano che portano qualche inciampo se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio. Venere, Giove, Plutone e Nettuno sono però positivi. I nati dal 10 al 16 febbraio avranno Venere pronta a favorire colpi di fulmine, mentre a lavoro riceverete riconoscimenti pubblici per la vostra bravura.

Saturno, Marte, Plutone, Urano e Nettuno sono tutti positivi oggi. Attenzione però a Luna negativa in serata per le condizioni fisiche. Non raccogliete le provocazioni che arrivano da una vecchia fiamma sentimentale, a lavoro invece fate attenzione ai toni che usate con i colleghi.