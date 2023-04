Oroscopo del 20 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna e Plutone vi portano grande intelligenza e logica oggi. Venere vi apre il cuore a svolte erotico-sentimentali se nati nella seconda decade, mentre Giove vi rende veloci come il vento a lavoro se nati dal 15 al 18 aprile.

Sole vi allieta la giornata e anche Mercurio si dimostra vostro alleato. Plutone è un po’ nemico oggi in amore, quindi attenzione a mettere sul tavolo potenziali programmi di vita insieme con la dolce metà. Nettuno vi favorisce in ufficio se nati nella terza decade.

Plutone innalza il vostro brio e vi dona una forma fisica smagliante. Se siete single Venere e Mercurio vi favoriranno qualora siate nati tra il 2 e il 6 giugno. Sempre questi due pianeti vi stimolano a rinnovare i vostri metodi lavorativi.

Giove vi costringe a un po’ di adattamento forzato in questa giornata, anche se Luna e Nettuno sono positivi. Mercurio e Sole vi danno una mano in amore se nati dal 12 al 17 luglio nonostante Giove contrario. Sempre Giove vi espone un po’ al rischio di divergenze con colleghi di lavoro.

Venere e Giove vi daranno l’imbarazzo della scelta su dovrà favorirvi di più! Luna peraltro vi invita a non dare per scontati certi atteggiamenti del partner in amore. Marte vi aiuta a essere rapidi in ufficio se nati nella terza decade. Se siete invece nati nella seconda non perdere troppo tempo!

Scenari notevoli per i nati nella prima decade grazie a Sole, Mercurio e Urano. Luna è a vostro fianco in amore e vi regala grandi exploit erotici. Ottimi successi anche a lavoro per i nati nella seconda decade grazie a Mercurio.

Sole non è più negativo ma comunque resta un po’ disturbante. Per fortuna Venere e Plutone sono in posizione favorevolissima per ciò che riguarda le emozioni sentimentali. I nati dal 18 al 22 ottobre avranno gli astri favorevoli a lavoro.

Alti e bassi oggi per via di Sole ostile, nonostante Nettuno e Saturno favoriscano i nati a novembre. Sole vi dà comunque indicazioni di generosità e voglia di andare fino in fondo in amore. A lavoro dovete chiarire una questione lasciata in sospeso con il vostro superiore.

Giove vi dà la possibilità di esprimere pienamente le vostre prerogative. Siete molto tentati da una conoscenza recente che potrebbe tramutarsi in una situazione più seria. Nettuno è un po’ ostile a lavoro ma Giove favorisce i nati dal 9 al 16 dicembre.

Luna torna positiva per voi nonostante oggi possiate provare qualche nota di stanchezza. Sempre Luna guida i vostri passi sul piano affettivo, mentre Urano e Plutone favoriscono i lavoratori della prima decade.

I nati nella seconda decade ritrovano una forma psicofisica molto accettabile. Giove è benevolo e vi aiuta in amore se nati nella terza decade, così come Plutone vi offre occasioni erotiche se nati dal 21 gennaio al 3 febbraio. I nati nella prima decade avranno Sole molto favorevole.

Sole vi darà energia e vivacità oggi. Venere è tecnicamente ostile in amore se nati nella terza decade, nonostante il sostegno di Nettuno. Mercurio, Sole e Urano vi esaltano in ufficio se nati a febbraio.