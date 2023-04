Oroscopo del 17 aprile, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole e Venere ma anche Mercurio vi sostengono molto oggi. Marte però vi ammonisce di non cercare di modificare i comportamenti della vostra dolce metà se nati dal 4 al 10 aprile. Mercurio e Saturno ma anche Sole vi sostengono in ufficio se nati dal 14 al 19 aprile.

Marte e Nettuno sono al vostro fianco oggi e vi danno grande forma fisica nonché fascino. Venere vi dona empatia e accoglienza a livello sentimentale, mentre insieme a Urano, Marte e Nettuno vi consente anche la gestione di situazioni lavorative delicate.

Nettuno vi rende poco comunicativi con l’ambiente circostante ma Sole, Venere e Marte sono tutti bendisposti. Plutone spiana i vostri passi in amore mentre a lavoro, se nati dal 27 maggio al 7 giugno, Mercurio sarà molto fausto.

Venere è molto armonica a livello sociale oggi anche se Giove è un po’ contrario in amore se nati dal 15 al 18 luglio. Per fortuna Marte vi stimola invece se nati dal 2 al 10 luglio. Sole vi rema contro a lavoro ponendo molti ostacoli.

Siete in forma ottimale nonostante un Plutone tecnicamente contrario in amore. Non siate superficiali o assenteisti nella relazione di coppia per non peggiorare la situazione! Venere e Sole vi danno grandi carte da giocare in ufficio.

Urano e Marte curano splendidamente il vostro fitness e vi consigliano svariati sport da provare. Saturno fa risplendere il vostro carisma se siete single, mentre Mercurio e Urano vi favoriscono in ufficio se nati in prima e terza decade.

Marte e Sole sono in contrasto oggi ma dalla vostra avrete un ottimo Plutone. Giove spegne qualche entusiasmo in amore se nati nella terza decade, mentre sempre Marte e Sole sono contrari a lavoro per i nati di prima e terza decade.

Marte è molto prudente oggi per voi, mentre Nettuno sarà fautore di una svolta erotica e vi darà una capacità notevole di seduzione se nati in seconda e terza decade. Marte favorirà i nati nella seconda decade a lavoro.

Sole vi renderà molto produttivi oggi, sia in famiglia che negli altri campi. La vostra dolce metà comprenderà benissimo tutte le vostre esigenze oggi, mentre a lavoro sarete come sempre rigorosi e capaci.

Plutone è benefico ma Sole dissonante oggi. Momento sì per l’amore grazie a Saturno, Mercurio e Urano. Siete soggetti a un po’ di dissonanze passeggere a lavoro ma ve la caverete.

Se siete nati a gennaio Plutone vi invita a concentrarvi di più sulla vita familiare. Venere è molto benefica in amore e vi darà delicatezza di tocco. I nati dal 21 al 24 gennaio avranno un Saturno molto collaborativo a lavoro.

Nettuno e Mercurio vi spalleggiano oggi, dandovi ottima forma fisica. Momento di totale abbandono e coinvolgimento emotivo per voi grazie a Marte, specie se nati dal 3 al 12 marzo. Saturno, Urano e Mercurio vi aiutano a lavoro se nati dal 19 febbraio al 7 marzo.