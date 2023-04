Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 aprile

Marte è imbronciato e può rendervi poco agevoli i rapporti oggi ma Giove e Sole vi danno ottima forma fisica se nati dal 15 al 18 aprile. Sappiate seguire tempi e modi giusti in amore con una persona che davvero vi apprezza. Il film giusto per ogni segno in questa giornata? Per l’Ariete certamente “L’ora più buia”.

Mercurio abita felicemente il vostro segno se nati dal 30 aprile al 6 maggio. Urano e Plutone vi forniscono grandi sicurezze se nati dal 13 al 18 maggio. Plutone e Urano vi daranno un amore corrisposto se nati nella seconda decade. Il film da guardare oggi? “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.

Giornata in cui apparite molto vivaci anche grazie a Sole e Plutone. In amore amate molto flirtare ma occhio ai potenziali inciampi che potreste avere. “Victoria e Abdul” è il film giusto da guardare in questa giornata.

Giove e Sole sono ancora un po’ imbronciati e vi rendono forse un po’ lunatici. Urano vi regala un rapporto d’amore molto sereno se nati dal 30 giugno al 6 luglio. A livello cinematografico, “The Post” è il film da vedere oggi.

Sole vi infonde vitalità e calore umano se nati dall’8 al 16 agosto. Inoltre vi dona anche emozioni, sentimenti ed eros se nati dal 29 luglio al 3 agosto. “Chiamami con il tuo nome” di Luca Guadagnino è il bellissimo film da guardare oggi.

Urano è dalla vostra parte così come Marte. Se siete single il vostro cuore sentirà un nuovo vigore grazie alle scintille di Urano. “Devil’s Knot” è un bel thriller, ispirato a fatti reali, da guardare oggi.

Giove e Sole vi portano alti e bassi poiché imbronciati ma niente di grave. Plutone vi dona invece un eros molto felice e trasgressivo. “La forma dell’acqua” è il pluripremiato film che vi si consiglia in questa giornata.

Saturno e Nettuno vi sostengono oggi e anche Plutone e Urano fanno oggettivamente la loro parte in amore se nati dal 2 al 12 novembre. “Moonlight”, premio Oscar come miglior film nel 2016, potrebbe essere la pellicola da guardare oggi.

Siete molto entusiasti e volitivi oggi. Se siete ancora single e nati dal 23 al 26 novembre Plutone vi spingerà a consolidare molto il vostro amore per la dolc metà. “Wonder Wheel – La ruota delle meraviglie” di Woody Allen è il film da vedere.

Malgrado alcune negatività la giornata sarà tutto sommato positiva. I nati di prima e terza decade paiono essere inarrestabili in amore oggi! Il film giusto da guardare? “Intrigo a Berlino” con George Clooney.

Plutone vi stimola in questa domenica e vi rende molto sociali. Urano è un po’ dissonante in amore quindi cercate di rassodare meglio qualche momento di compagnia. Il film giusto per oggi è “La grande scommessa”, con un cast stellare che prevede anche l’Acquario Christian Bale.

Diversi e sorridenti i pianeti a vostro favore se nati dal 9 al 14 marzo. I nati nella prima decade avranno un Urano molto prodigo di soddisfazioni affettive. “Ella and John – The leisure seeker” è il film molto bello da vedere oggi.