Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 aprile segno per segno

Saturno e Nettuno allargano i vostri orizzonti mentali e vi regalano ottime prospettive familiari se nati nella terza decade. Plutone è molto scoppiettante in amore, specie per le coppie che vogliono lasciarsi andare. A livello lavorativo, i nati a marzo potrebbero arrivare a posizioni di rilievo.

Saturno e Nettuno vi rendono estranei alle luci della ribalta e anzi molto concentrati sui vostri compiti. Marte esalta le atmosfere amorose per i nati dal 14 al 17 maggio, così come Nettuno. I nati dal 30 aprile al 6 maggio avranno il sostegno di un instancabile Urano a lavoro.

Mercurio e Plutone vi danno alti e bassi nel tono e nell’umore, mentre Urano dirige le vostre fortune. I nati dal 31 maggio al 6 giugno e quelli della terza decade vivranno un imponente vento di passioni amorose. Saturno e Nettuno sono però un po’ contrari a lavoro oggi.

Piccoli blocchi un po’ ovunque oggi ma in amore Saturno e Nettuno si mostreranno comunque positivi, specie per i nati dal 10 al 16 luglio. Plutone e Urano favoriranno a lavoro chi è nato nella seconda decade.

Sole fa vibrare le vostre note fortunate insieme a Giove se nati nella seconda decade. Grandi emozioni oggi in amore grazie al suadente Giove, che in compagnia sempre di Sole vi riserva grandi tesori a lavoro.

Saturno e Nettuno sono entrambi contrari ma Urano è in magnifico aspetto. Saturno potrebbe mettere davanti a voi delle attrazioni fatali nonostante siate in coppia: cercate di scansarle! A lavoro riuscite a svolgere con facilità compiti che per altri sono difficili.

Giornata con un cielo più sereno dei precedenti. Il sentiero di una nuova storia sembra essere poco impervio grazie a Plutone per i nati dal 24 al 27 settembre. Chi è nato nella prima decade avrà equilibrio e buon senso oggi a lavoro.

Vivete un periodo di vigorosa sicurezza nei vostri mezzi se nati dal 24 al 29 ottobre. Nettuno e Luna vi consiglia di coltivare un amore appena arrivato se nati dal 13 al 18 novembre. I nati nella prima decade avranno un importante alleato lavorativo in Marte.

Giove vi fa svegliare in una giornata radiosa se nati nella terza decade. I nati dal 28 novembre al 4 dicembre saranno molto favoriti in amore, mentre Saturno sarà un po’ contrario a lavoro.

Urano arricchisce il vostro domani se nati dal 31 dicembre al 6 gennaio. Urano, Venere, Saturno, Mercurio e Nettuno sono molto romantici per voi oggi se nati nella terza decade. Lasciate alle spalle il passato e dissolvete le insicurezze lavorative se siete nati nella terza decade.

Saturno e Nettuno vi fanno respirare un’aria nuova oggi, ricca di cambiamenti. Saturno in particolare vi fa battere il cuore, aiutato da un Plutone benefico. Servirà molta diplomazia oggi a lavoro per via di Urano in contrasto: ci penserà Nettuno ad aiutarvi.

Molti pianeti remano a vostro favore oggi. Un ardore erotico vi pervade oggi grazie a Giove, Mercurio, Nettuno e Venere. I nati dal 19 al 24 febbraio avranno slancio impavido per giungere a grandi risultati lavorativi.