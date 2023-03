Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 marzo.

Giove, Sole, Venere, Mercurio, Saturno, Nettuno e Urano sono tutti molto prolifici per voi, così come Plutone che propone un momento sì in amore con la vostra dolce metà. A lavoro c’è al vaglio una proposta di collaborazione se nati dal 9 al 15 aprile.

Luna, Marte, Saturno, Urano, Nettuno e Venere non vi faranno mancare sensibilità ed energia oggi. A volte faticate un po’ quando dovete esplicitare quanto tenete alla vostra dolce metà, specie se nati dal 21 al 25 aprile. Urano vi sosterrà in maniera ottima a lavoro se nati a maggio.

Saturno e Nettuno sono un po’ dissonanti per voi oggi se nati nella terza decade. Venere, Sole e Marte al contrario vi rendono entusiastici in amore sempre se nati nella terza decade. Discrezione e sobrietà sono le vostre armi in ufficio.

Nettuno non vi fa mancare la capacità di essere pragmatici oggi. In amore quadro di relazione stabile per i nati dal 3 al 10 luglio. In ufficio i nati nella terza decade mostreranno un piglio particolarmente dinamico.

Atteggiamento frizzante e colorato oggi, con grande calore umano. Mercurio e Sole vi spalleggiano in amore se siete single e nati dal 24 al 31 luglio. Prendete in carico una situazione lavorativa complessa che però voi rendete più facile.

Urano vi gratifica oggi con intelligenza e generosità se nati nella seconda decade, dandovi pure la possibilità di migliorare il rapporto di coppia. I nati dal 14 al 19 settembre avranno Luna in aiuto a lavoro.

Plutone vi sorregge in modo protettivo ma cercate di avere una comunicazione più profonda con la vostra dolce metà se nati dal 14 al 19 ottobre. Plutone è molto positivo anche a lavoro, così come pure Saturno molto bonario.

Marte e Luna sono dalla vostra parte oggi. Successi erotici per i nati nella terza decade, mentre a lavoro Nettuno – sempre per i nati nella terza decade – insieme a Luna vi aiuta a superare le incombenze varie.

SAGITTARIO

Giove, Mercurio e Sole vi guardano sornioni, mentre Saturno e Nettuno sono blandamente contrari. Plutone è il vostro paladino in amore se nati nella prima decade. Plutone è molto volitivo in ufficio se nati dal 24 al 27 novembre.

Cielo fortunato oggi, con Venere e Urano che per esempio vi aiutano a rapportarvi facilmente con i vostri rapporti affettivi. Urano, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone vi aiuteranno tutti a lavoro.

Situazione familiare che oggi non desta preoccupazioni. Plutone e Saturno si alleano per sostenervi in amore qualora siate nati nella prima decade. Guadagnate inoltre terreno a lavoro se nati dal 23 al 29 gennaio.

Posizioni alternate da parte dei pianeti oggi ma a dominare la giornata ci sarà un prorompente bisogno di evasione e avventura, con Venere e Nettuno che vi sostengono a riguardo se nti nella terza decade. Urano vi tiene un po’ in fibrillazione a lavoro.