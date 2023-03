Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 marzo segno per segno

Plutone e Saturno continuano a favorirvi, rendendovi per esempio molto temerari in amore. In questo caso anche Venere fa sentire il suo tocco di amabilità e seduzione se nati dal 7 al 12 aprile. A lavoro mostrate grande prodezza manuale se nati dall’1 al 6 aprile.

Saturno è particolarmente di buonumore per voi oggi, mentre Urano è ottimamente ben disposto per ciò che concerne la fase amorosa. Marte muove bene le vostre pedine lavorative senza farvi fallire mai un colpo se nati dal 13 al 15 maggio.

Nulla di grave però un po’ di alti e bassi nell’umore oggi saranno presenti. I nati nella prima decade potranno contare sull’appoggio di Plutone, mentre Urano vi darà un discreto successo lavorativo se nati dal 4 al 10 giugno.

Sole è un po’ dissonante oggi quindi in famiglia dovreste risolvere qualche problema di carattere pratico. Siete in una fase decisionale in amore e Marte benevolo vi aiuterà a prendere le giuste decisioni. Nettuno è molto favorevole in ufficio per i nati dall’11 al 18 luglio.

Mercurio vi promette una ricettività notevole oggi, così come Sole. L’eros e la sua forza coinvolgente vi abbracciano oggi se nati dal 12 al 17 agosto. I nati dal 24 al 30 luglio saranno serviti dai pianeti con ottime intuizioni lavorative.

Urano vi sta dando molti successi se nati nella seconda decade. Marte vi invia tante benedizioni inoltre se siete nati nella prima decade. Oggi dovrete avere una conversazione franca e chiara con la vostra dolce metà in amore, mentre a lavoro difendete i vostri risultati con dignità e chiedendo rispetto.

Mercurio è un po’ dissonante ma non troppo. Plutone vi supporta se siete nati nella prima decade in amore, quindi potreste avere buone doti di seduzione. I nati dal 24 al 26 settembre centreranno un obiettivo lavorativo molto agognato.

Saturno vi dona ottimi influssi oggi se nati nella terza decade, così come Nettuno. Urano è un po’ dissonante in amore per i nati nella terza decade, nonostante invece Luna, Marte, Nettuno e Saturno siano tutti dalla vostra parte. I nati dal 14 al 17 novembre tengano d’occhio qualche movimento particolare a lavoro oggi.

Plutone fa si che il vostro umore subisce un’impennata al rialzo se nati nella prima decade. Saturno vi tiene il broncio in amore se nati nella prima decade, mentre a lavoro Plutone vi darà grande energia fisica se nati dal 24 al 27 novembre.

Marte, Luna, Giove, Mercurio e Sole vi remano contro nonostante Venere sia dalla vostra parte. La stessa Venere, insieme a Saturno e Nettuno, cerca di favorire in amore i nati nella seconda decade. Urano e Venere creano le condizioni ideali per una crescita lavorativa se nati nella terza decade.

Venere e Urano portano qualche momento un po’ complicato oggi in famiglia. In amore per fortuna tutto bene grazie all’apporto di Nettuno e Saturno ai nati nella terza decade. Giove è il vostro paladino lavorativo se nati dal 9 al 13 febbraio.

Moti celesti con piccoli disturbi oggi. Giove e Nettuno però vi consentono un rinnovamento in campo affettivo se nati nella terza decade. Un po’ di fatica imprevista in ufficio per i nati dal 12 al 16 marzo ma la cosa non vi abbatte.