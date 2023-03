Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 marzo.

Plutone vi guarda sorridente e vi garantisce anche una forma fisica perfetta. Sole, Mercurio e Giove vi alleggeriscono di molti dubbi in amore, mentre a lavoro continuate con la stessa costanza e applicazione di sempre.

Tono e umore alti ma non per tutta la giornata. Buona la forma fisica grazie a Venere, Saturno e Nettuno. Vivete un bellissimo colpo di fulmine in amore, con la fortuna che vi assisterà. Siete uno dei segni più infaticabili a lavoro e lo dimostrate anche oggi.

I nati dal 21 al 25 maggio avranno la protezione e gli auspici di Plutone oggi. Una nuova storia sentimentale vi rende il cuore caldo e gioioso, perché si tratta di un rapporto maturo e con grande intesa. Urano è molto positivo per i nati dal 2 al 9 giugno a lavoro.

Saturno vi gratifica oggi se nati nella prima decade. Se il vostro cuore è ancora solitario riceverete delle occasioni nel caso in cui siate nati tra il 5 e il 13 luglio. I nati dal 12 al 18 luglio invece avranno Saturno e Nettuno favorevoli in ufficio.

Plutone vi riporta un po’ con i piedi per terra oggi dopo troppi voli pindarici. Giove è molto esplosivo in amore se nati dal 26 al 30 luglio, mentre Sole è molto positivo in ambito lavorativo.

Venere e Urano sono al vostro fianco se nati in seconda e terza decade. Cautela e gentilezza d’animo faranno la differenza in amore anche grazie a Venere. Uno strepitoso Urano vi sostiene in ufficio se nati dal 2 al 13 settembre.

Cielo radioso grazie a Plutone oggi. Prendete più confidenza con il vostro lato emotivo e questo alza anche il tono e l’umore. Il vostro faro nell’attività professionale è sempre la logica e in questo Plutone è un grande alleato.

Venere, Plutone e Urano sono un po’ contrari oggi ma questo non fermerà le vostre fortune. I nati nella terza decade mostreranno una natura calda e sensuale nel rapporto di coppia. Non date peso a un collega un po’ arrogante in ufficio.

Sole vi apre a scenari molto intensi se nati nella seconda decade. Giove e Sole, accompagnati da Plutone, vi danno anche manforte in amore. A questi pianeti peraltro si unisce anche Mercurio. I nati dal 23 al 26 novembre avranno un Plutone regista ispirato in ufficio.

Luna e Venere vi danno una mano, così come anche Saturno, Urano e Nettuno tifano per voi. Una persona che non sospettavate potesse interessarsi a voi lo fa e anche molto intensamente! Gestitela bene. Non date tanto peso a colleghi poco collaborativi oggi a lavoro.

Urano può portare qualche piccolo contrattempo ma niente di serio. I nati nella seconda decade potrebbero trovare un po’ di capricci nella dolce metà oggi. Un po’ di affaticamento a lavoro ma niente di grave.

Venere e Saturno vi arricchiscono con intelligenza e acume. Sfera emotiva pronta a darvi soddisfazioni anche oggi, con Saturno e Giove che peraltro vi favoriscono anche a lavoro se nati nella seconda decade.