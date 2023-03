Oroscopo del 24 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Plutone, Marte e Sole sono vostri alleati oggi. In particolare Plutone è molto positivo in amore se nati dal 21 al 23 marzo. Oggi vi consigliamo un film per ogni segno. Per l’Ariete sicuramente da vedere è “Lo scopone scientifico” con Silvana Mangano e Bette Davis.

Senso di intelligenza e tranquillità: questi sono i regali di Saturno oggi. Venere e Urano vi fanno battere il cuore per un ritorno di fiamma e sarete assistiti anche da Saturno. Il film per oggi? “Vicky Cristina Barcelona” di Woody Allen, con il Toro Penelope Cruz.

Sole, Venere, Marte e Urano vi favoriscono oggi. Se nati dal 21 al 24 maggio Saturno porterà un po’ di corruccio in amore. Il film consigliato per oggi è “Le vacanze intelligenti” con il Gemelli Alberto Sordi.

Saturno gratifica il vostro quotidiano nonostante la contrarietà di Sole e Giove. Non mancheranno costanti manifestazioni di amore nella relazione, mentre il film consigliato oggi è “Minority Report” con il Cancro Tom Cruise.

Sole, Mercurio e Giove sono tutti positivi anche se Plutone è negativo per i nati dal 24 al 26 luglio. Una nuova passione produce una fiamma molto alta grazie a Mercurio se nati dal 2 al 14 agosto. “Novecento” con il Leone Robert De Niro è il film consigliato per oggi.

Ottima forma psicofisica oggi, così come il romanticismo prende piede grazie a Saturno e Nettuno. “Un uomo solo” del regista Tom Ford, con l’attore Colin Firth (entrambi Vergine) è il film consigliato per questa giornata.

Plutone è molto bello per i nati a settembre, anche se Sole è parecchio imbronciato quindi occhio ai malanni di stagione. Saturno è un po’ freddo e realistico in amore e vi fa valutare se la persona che avete accanto è quella giusta. Il film che si sposta bene con voi oggi è “Un sapore di ruggine e ossa” con la Bilancia Marion Cotillard.

Saturno e Nettuno continuano a farvi buon gioco. Sperimentate in particolare la gioia dei sentimenti ricambiati se nati in seconda e terza decade. “Polvere di stelle” con lo Scorpione Monica Vitti è il film che potreste guardare oggi.

Sole, Mercurio e Giove vi gratificano la giornata, così come pure Plutone vi spalleggia. Siete circondati dall’affetto delle persone che vi amano nonostante un Saturno contrario. “Mad Max – Oltre la sfera del tuono” è il film consigliato oggi.

Giove è contrario e può farvi un po’ isolare se nati dal 2 al 14 gennaio. Sperimentate un desiderio di intimità, quiete e pace a livello relazione e di coppia. “Vatel” del 2000 con il Capricorno Gerard Depardieu può essere il film giusto da guardare oggi.

Sole e Plutone vi spalleggiano in questa giornata nella vita familiare, mentre in amore siete sintonizzati molto bene con la vostra dolce metà su tutti i fronti. “Portiere di notte” con l’Acquario Charlotte Rampling è il film giusto da vedere.

Marte vi contrasta oggi se nati dal 17 al 20 marzo ma Plutone, Nettuno, Saturno, Urano e Mercurio sono tutti alleati. Trovate la massima aderenza con il partner amoroso, mentre a livello di film il consiglio è per “La gatta sul tetto che scotta” con l’attrice Pesci Elisabeth Taylor.