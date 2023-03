Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 17 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 marzo.

Sole, Nettuno, Venere, Marte e Mercurio sono tutti positivi per voi. Non siate reticenti, esprimete il vostro amore per la persona a cui state accanto: Venere e Marte vi aiuteranno. Giove sarà il benefattore della giornata lavorativa se nati dal 31 marzo al 6 aprile.

Saturno vi apre mente e cuore e anche Venere vi darà una grossa mano se nati nella prima decade. Avete un nuovo amore da coltivare in questo periodo, sappiate non esitare nelle mosse! Nettuno vi sorregge promettendovi notevoli occasioni lavorative.

Venere vi dona ottimismo e salute se siete nati nella prima decade. Luan vi mette in relazione con persone nuove se nati dal 28 maggio al 4 giugno, mentre a lavoro i nati al 31 maggio al 9 giugno troveranno successi assicurati.

Luna è ancora un po’ negativa ma non vi fanno difetto sensibilità e ricettività oggi. Non fatevi invadere da sentimenti di paura o di timidezza nella conoscenza di una persona nuova. Luna è imbronciata anche a lavoro ma Mercurio vi aiuterà.

Marte e Luna vi danno una marcia in più oggi se nati dal 6 al 12 agosto. Sempre Luna vi chiede di rimanere calmi e misurati nell’approccio con una potenziale dolce metà. Un’occasione professionale vi si presenta davanti: valutate bene.

Plutone e Urano sono abbastanza positivi ma Saturno è in angolo un po’ difficile oggi in amore. Fortuna che Urano vi darà carte utili per giocarvela se nati dal 31 agosto al 10 settembre. Giornata lavorativa molto proficua.

Luna vi fa sentire un’aria nuova se nati nella terza decade. Migliorano le situazioni sentimentali per i single, che avranno buone indicazioni. I nati dal 7 al 13 ottobre troveranno dei potenziali investimenti.

Luna e Urano vi fermano un po’ ma niente di grave. Saturno vi fa avvertire un po’ lo stimolo della stabilità emotiva se nati dal 24 al 29 ottobre. A lavoro i vostri colleghi e amici hanno solo belle parole per voi.

Luna e Giove vi favoriscono se nati nella prima decade. Date ascolto alla voce del cuore e a quella di Mercurio e Sole per risolvere la crush verso una persona per cui avete perso la testa! Luna vi favorisce a lavoro se nati dall’8 al 15 dicembre.

Saturno vi fa capire che l’aria sta cambiando. In amore vi muovete un po’ sul terreno della seduzione con Venere e Plutone positivi. Calma e sangue freddo faranno la differenza in ufficio.

Alti e bassi per via di Urano e Venere dissonanti. Luna però vi porta ancora fortuna in amore, specialmente se nati nella terza decade. I nati dal 10 al 15 febbraio avranno un Giove pioneristico a lavoro.

Venere e Urano vi spalleggiano così come anche Mercurio, Sole, Nettuno e Saturno se nati in prima e seconda decade. Sole vi dona volontà di comfort in amore se nati nella seconda decade. A lavoro accetterete una sfida e siete intenzionati a vincerla.