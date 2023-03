Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 marzo

Venere e Giove vi regalano stabilità emotiva se nati nella prima e nella seconda decade. Di fatto, nonostante un periodo di stanchezza, tornerete in sella anche per dedicare tempo alla vostra dolce metà. Se lavorate anche oggi Marte darà molta forza di volontà specie ai nati ad aprile.

Luna vi farà arrivare qualche piccolo nervosismo familiare ma niente di grave. C’è però necessità di maggiore dialogo con la vostra dolce metà. A lavoro un collega vi chiederà aiuto e voi vi renderete disponibili oltre ogni misura.

Giornata frizzante, ricca e dinamica per voi oggi. Marte e Giove vi rallegrano la vita e, al tempo stesso, vi danno enorme grinta. Siete molto incuriositi da un flirt che vi è toccato nell’ultimo periodo: fatevi avanti! Se lavorate anche oggi i nati dal 27 maggio al 3 giugno faranno faville.

Plutone rende le vostre armi un po’ spuntante ma niente di grave. Se nati dal 12 al 15 luglio si accenderà una fiamma di passione nel vostro cuore, mentre i nati di prima e seconda decade avvertiranno un po’ di stanchezza nella relazione. Venere è un po’ negativa oggi a lavoro.

Saturno vi rende irrequieti e nervosi oggi, anche Urano peraltro è contrario per i nati dal 25 al 29 luglio. Venere invece vi aiuta a minimizzare alcuni problemi in amore, mentre a lavoro ancora vi dona un guizzo di creatività.

Urano e Plutone vi portano una grande forma psicofisica e forza creativa oggi, specie per i nati dal 5 al 14 settembre. Sole e Nettuno sono un po’ negativi mentre Urano spiana i vostri passi anche in amore e a lavoro, portando risultati di grande successo.

Marte è ancora vostro alleato oggi nonostante la contrarietà di Venere, Giove e Plutone. Fortunatamente anche Luna vi sostiene e vi aiuta a capire, insieme a Saturno, come la vostra dolce metà voglia più attenzioni. Incassate l’apprezzamento dei colleghi a lavoro in questa giornata.

Saturno facilita lo scorrimento quotidiano. Oggi in amore prevarrà la parte erotica per via di Sole e Plutone, pianeti sanguigni e legati al contatto fisico. Luna vi favorisce a lavoro se nati dal 7 al 15 novembre.

Giove e Venere vi promettono uno scorrimento sereno di giornate se nati dal 28 novembre al 4 dicembre e dal 10 al 14 dicembre. Sole, Saturno e Nettuno sono però dissonanti ni amore se nati nella seconda decade e non vi consentono di avere una connessione forte con la persona che avete accanto. Luna e Giove vi aiutano a lavoro.

Luna vi invita a osare oggi, così come Saturno e Urano vi promettono invece esaltanti conquiste in amore. Anche Sole è vostro alleato in tal senso se nati nella seconda decade, mentre i nati dal 4 al 10 gennaio vedranno la loro carriera lavorativa procedere spedita.

Sole vi assiste per tutta la giornata se nati dal 9 al 13 febbraio, insieme a Giove. Un nuovo interesse sentimentale vi sta stanando se nati dall’8 al 15 febbraio: non tiratevi indietro! La vostra competenza lavorativa sarà necessaria per risolvere un problema in ufficio.

Quasi tutti i pianeti vi sorridono ma i nati a febbraio stiano attenti a non spingersi troppo oltre. Sole, Saturno, Mercurio e Nettuno sono tutti positivi nella dimensione amorosa ed erotica. Se lavorate anche oggi e siete nati nella seconda decade sorreggerete un collega in difficoltà.