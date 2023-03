Oroscopo del 9 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 marzo.

Marte innalza vigorosamente il vostro livello di entusiasmo e lucidità oggi, come fa anche Venere. Completo coinvolgimento di sensi in una nuova storia d’amore per voi, grazie a Saturno. Il quale, insieme a Mercurio, Sole e Nettuno vi assiste anche a lavoro se nati dal 2 al 9 aprile.

Sole, Nettuno, Saturno, Mercurio e Plutone vi inviano una grande sicurezza in voi stessi se nati a maggio e grande forma psicofisica se nati dal 27 aprile al 2 maggio. Un nuovo interesse sentimentale sta invadendo il vostro cuore, mentre a lavoro affronterete tutto con dinamismo.

Giove vi rende padroni del vostro fisico e della vostra mente oggi. Venere e Marte, sempre insieme a Giove, vi danno manforte se nati a giugno. A lavoro venite riconosciuti come simpatici ma anche professionali.

Saturno, Mercurio, Sole e Nettuno ma anche Urano sono tutti ospiti graditi del vostro segno. Solo Giove vi contrasta portando lievi ma superabili difficoltà. Saturno vi assiste in amore se nati dal 22 al 26 giugno, a lavoro invece i vostri capi vi tartassano un po’ oggi.

Saturno è uscito da un’orbita contraria per fortuna. Urano vi porterà a fare un bilancio serio della vostra vita sentimentale se nati dal 28 al 31 luglio. Se invece siete nati dal 10 al 17 agosto vi aspettano folgoranti novità erotiche e amorose. Urano semina un po’ di ostacoli a lavoro ma li supererete.

Marte è ancora dissonante e vi pone qualche inciampo. Una nuova fiamma sta prendendo spazio e vantaggio nel vostro cuore, Plutone vi dona il coraggio di osare! In ufficio qualche problema pratico ma niente di trascendentale.

Marte è amico del vostro segno insieme a Luna se nati nella terza decade. Fasi di silenzio e pausa oggi che possono rivitalizzare la vostra storia d’amore. A lavoro sempre Luna e Marte vi daranno una finestra di azione a dir poco gloriosa.

Urano vi è ostile ma lo affrontate senza paura e con la spalla di Saturno se nati dal 24 al 28 ottobre. Nettuno, Sole e Saturno vi danno una grande comunicazione sentimentale con il partner. A lavoro incassate la stima dei colleghi se nati nella terza decade.

Venere vi apre a una giornata di leggerezza e buonumore. I nati a dicembre saranno favoriti anche da Giove, mentre in amore Luna vi permetterà di scegliere le mete di una vacanza di coppia. Giove assiste ogni vostra mossa lavorativa se nati nella seconda decade.

Plutone aumenta la vostra forza di speculazione se nati nella terza decade. Costruite un amore unico che desideravate da tempo se nati dall’8 al 13 gennaio. La vostra efficienza lavorativa produce la stima dei vostri colleghi.

Luna vi predispone a una giornata molto frizzante e in linea con le vostre corde, così come anche Marte vi porta empatia, intuito e sensibilità se nati dal 27 al 31 gennaio e dall’8 al 14 febbraio. Cercate un po’ di stabilità nella sfera emotiva oggi grazie a Saturno. Chiudete la giornata lavorativa con risultati da non disprezzare.

Marte è imbronciato e tiene in stallo le vostre iniziative se siete nati nella terza decade. Una persona rivista di recente vi fa battere di nuovo il cuore: fidatevi di Urano come consigliere. Il vostro lavoro prevede sempre un tocco di estro e la giornata odierna non fa eccezione.