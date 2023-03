Oroscopo del giorno, le previsioni dell'1 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 marzo.

Nettuno, Giove e Sole ma anche Urano sono tutti a vostro favore se nati dall’8 al 13 aprile. Se nati nella seconda o terza decade il vostro cuore sarà alle prese con battiti stimolati da Marte, Venere, Plutone e Luna. Marte e Giove sono anche in aspetto magnifico a lavoro.

I nati di seconda e terza decade avranno una giornata buona in ambito familiare e sociale. Quelli nati tra il 7 e il 16 maggio assaporeranno un grande appagamento emotivo, mentre a lavoro bisognerà impegnarsi per non far parte di polemiche sterili.

Venere inaugura marzo incoraggiandovi per l’inizio di un processo di rinnovamento. Insieme a lei Marte e Nettuno vi predispongono a una buona visione dei sentimenti oggi. Giove vi dona un pizzico di genio a lavoro.

Urano vi rende propositivi e grintosi anche se Venere è dissonante. I single del vostro segno si accenderanno oggi se nati nella terza decade, mentre i nati dal 3 al 13 luglio mostreranno arguzia in ufficio.

Ottimi auspici astrologici per voi se nati dal 24 al 29 luglio. Saturno è un po’ contrario in amore ma per fortuna Venere bilancia la situazione se nati nella terza decade. I nati dal 12 al 15 agosto sentiranno un po’ di stress a lavoro.

Urano continua a rallegrarvi e darvi molta creatività, così come fa anche Nettuno. Che però, insieme a Marte, è un po’ negativo nella fase affettiva (niente di grave, tranquilli) se nati dall’8 al 14 marzo Urano e Luna vi rendono decisionisti in ufficio.

Mercurio e Saturno vi rafforzano a livello sensibile e di intelligenza, così come anche Marte. Se siete già in coppia saprete adattarvi molto bene alle esigenze del vostro partner. A lavoro il rapporto con colleghi e collaboratori si nutre di stima reciproca.

Siete molto pimpanti oggi nonostante Urano, Mercurio e Saturno imbronciati per i nati dal 25 al 31 ottobre. Luna vi aiuta a centrare alcuni obiettivi sentimentali che avete deciso di raggiungere, così come (in coppia con Plutone) vi aiuterà a progettare bene a lavoro.

Mercurio e Saturno vi sostengono con vigore così come anche Venere per i nati dal 3 al 12 dicembre. Giove vi gratifica sentimentalmente e vi rende anche molto produttivi in ufficio se nati dal 25 al 30 novembre.

Giornata positiva grazie a Plutone, Mercurio e Saturno. Sempre Plutone, stavolta in collaborazione con Nettuno e Sole, vi offre la possibilità di spingervi oltre e osare in amore se nati nella terza decade. Urano è benefico a lavoro per i nati nella seconda decade.

Urano vi chiede maggiore attenzione nelle vostre esposizioni verbali. Dovete aggiustare un po’ delle questioni pratiche con la vostra dolce metà: Venere vi aiuterà. I capi a lavoro potrebbero non apprezzarvi abbastanza oggi.

Nettuno e Luna vi portano salute e benessere così come fanno pure Plutone, Venere e Saturno. Vi sintonizzate bene con la persona amata grazie a Urano e Plutone, a lavoro sempre Urano vi darà inoltre grandi soddisfazioni se nati nella seconda decade.