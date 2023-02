Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 febbraio

Mercurio vi rende la vita più tenera sia in famiglia che a lavoro se nati nella prima decade, nonostante un Plutone contrario. Sole vi rende dolcissimi oggi in amore se nati nella terza decade. Se nati invece dal 15 al 20 aprile riuscirete a realizzare compiti lavorativi maturati da tempo.

Venere, Urano e Marte sono tutti benefici se nati dal 21 al 29 aprile ma anche dal 10 al 14 maggio. Venere vi fa vivere una felice espansione del rapporto di coppia, mentre a lavoro avrete movimentati e allegri rapporti con i vostri colleghi.

Mercurio vi dà modo di voler cambiare tutto se appartenete alla terza decade. Saturno positivo vi infonde la necessità di mettere solide basi al vostro rapporto di coppia se nati nella terza decade. Trarrete molti vantaggi economici dal vostro lavoro oggi.

Diversi interessi spirituali e politici emergono oggi. Se avete iniziato da poco una storia d’amore occhio a Plutone, negativo per i nati nella terza decade. Discrete soddisfazioni in ufficio.

Malgrado un inizio in salita arriverà pure la discesa oggi, con il vostro fresco senso dell’umorismo che vi aiuta. I nati dal 14 al 22 agosto faranno scintille a livello erotico, mentre a lavoro darete davvero il massimo.

Venere e Nettuno ma pure Sole vi trasformano in ogni aspetto oggi, così come pure Plutone per i nati nella terza decade. La vostra dolce metà reclama più attenzioni: non fatevi pregare, specie se nati dall’1 al 6 settembre. A lavoro vi galvanizzate oggi per i risultati ottenuti.

Lievi disturbi di Plutone in una giornata tutto sommato positiva. Siete single? Nuovi personaggi arriveranno a farvi valutare la situazione per una nuova relazione. Se nati dal 2 al 9 ottobre nascerà o si rafforzerà un’importante collaborazione lavorativa.

Grande parterre planetario per voi oggi. Se siete single, per esempio, Venere e Nettuno vi sorridono fortemente. I nati dal 31 ottobre al 5 novembre riceveranno collaborazioni significative a lavoro.

Mercurio e Saturno vi sollecitano molto oggi, così come Giove che positivamente vi pungola in amore se nati dal 2 al 10 dicembre. Finito un impegno ne sorge sempre un altro: lo imparerete oggi a lavoro.

Plutone vi dona grinta e voglia di non passare inosservati se nati a gennaio. Urano, Luna e Venere vi mandano ottimi influssi amorosi, così come Plutone e Nettuno. I nati a dicembre vi impongono di non dimenticare chi vi ha fatto arrivare dove siete a lavoro.

Mercurio vi accompagna oggi con socievolezza e senso dell’umorismo. Venere e Marte vi rendono esplosivi nei vostri slanci passionali, con Giove che peraltro vi guarda di buon occhio in ambito lavorativo.

Venere vi ravviva spirito e forza fisica se nati dal 5 al 7 marzo. Giove, Urano e Mercurio riportano l’amore in primo piano. A lavoro imparate a essere strategici, non ve ne pentirete.