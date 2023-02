Oroscopo del 16 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 febbraio.

Venere vi delizia oggi e influenza il vostro look. Mercurio e Giove sono molto belli in amore vi aprono a felici collaborazioni del cuore. Fase di assestamento in campo economico e lavorativo se nati dal 2 al 9 aprile.

Venere e Marte vi sostengono se nati in seconda e terza decade. Venere in particolare è un segno di passione e coinvolgimenti emotivi e vi favorisce in amore. Urano è un grande costruttore di mete lavorative se nati a maggio.

Mercurio viene in vostro soccorso oggi e vi regala bei momenti. Un incontro avvenuto per caso vi sta infiammando i sensi in amore. Se nati dal 12 al 20 giugno Saturno è costantemente al vostro fianco a lavoro.

Urano vi protegge così come fanno Venere e Nettuno nella vita familiare. Date spazio ai sentimenti maggiormente oggi grazie a Nettuno e Venere. Fate una professione che riguarda l’arte o la cultura? Sempre Venere e Nettuno vi sosterranno se nati nella terza decade.

Giove vi sostiene ma Urano è un po’ dissonante per i nati nella seconda decade e quelli dal 31 luglio al 7 agosto. Alti e bassi nell’umore amoroso oggi, mentre i nati dal 9 al 22 agosto avranno Marte al timone delle esperienze lavorative.

Venere e Nettuno portano un po’ di nebbia che però pare pronta a diradarsi. Siete in un vortice di passione amorosa che non vi capitava di vivere da tempo e ne siete positivamente sorpresi. Se siete nati dal 13 al 17 settembre sarete organizzati e disciplinati a lavoro.

Saturno è favorevolissimo per voi e vi consiglia di interagire molto con gli altri via social se nati dal 4 al 10 ottobre. Vita sentimentale definita, regolare e armonica per voi. Giornata molto congeniale anche a lavoro, specie per i nati a ottobre.

Saturno e Urano sono un po’ nemici oggi e quindi potrebbero portare qualche problema nelle comunicazioni. Se nati dal 2 al 18 novembre la vostra situazione di coppia si mostrerà stabile e consolidata. Plutone e Nettuno favoriscono i nati dal 9 al 21 novembre a lavoro.

Giove vi allieta il quotidiano con attenzione e dinamismo. Nettuno è un po’ contrario oggi in amore se nati dal 10 al 14 dicembre ma Mercurio, Sole e Saturno spalleggiano i nati nella terza decade. Se lavorate nel mondo della comunicazione sarete dotati di grande talento.

Pianeti abbastanza positivi oggi, tra cui Saturno che vi dona autorevolezza e rigore. Venere e Nettuno vi avvicinano positivamente all’amore e all’eros, mentre a lavoro mostrerete tutta la vostra creatività.

Urano limita un po’ la vostra verve oggi ma niente di grave se nati dal 4 al 13 febbraio. Se siete single Mercurio e Sole vi sosterranno apertamente. Lavorate nel mondo del giornalismo o della moda? I pianeti vi renderanno vincenti se nati dal 29 gennaio al 3 febbraio.

Giornata molto intrigante e in corda con la vostra empatia grazie a Nettuno. Emozioni notevoli nella giornata di oggi per quanto riguarda le coppie, mentre a lavoro salirete rapidamente sulla cresta dell’onda se lavorate nel mondo di arte, moda o comunicazione.