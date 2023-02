Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 febbraio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 febbraio.

Mese molto luminoso per voi, con la giornata che prende una bella piega grazie a Sole, Venere e Nettuno. Marte e Urano portano avanti un clima molto erotico nella relazione di coppia, mentre Mercurio ci potrebbe far abbassare un po’ le difese a lavoro.

Un po’ di pianeti negativi per voi oggi ma niente di grave. Plutone e Nettuno peraltro vi sostengono in amore se nati dall’8 al 14 maggio. A lavoro Mercurio vi favorisce se nati nella seconda decade.

Sole vi dona verve e simpatia se nati dal 10 al 14 giugno. Se invece siete nati dal 5 al 9 giugno potreste cominciare una storia d’amore molto bella. Sole e Venere sono un po’ negativi a lavoro.

Venere e Nettuno vi toccano molto bene e positivamente da vicino. Nettuno e Urano vi confermano un ottimo momento amoroso, mentre Plutone vi chiede di non spendere troppo!

Pianeti variabili oggi per voi. A osteggiarvi sicuramente ci sono Urano e Sole se nati dal 7 al 12 agosto: i due pianeti non favoriranno iniziative sentimentali. Grazie al vostro spirito indomito dominate la giornata lavorativa.

Buoni aspetti dal cielo per voi, con Mercurio e Urano che portano tanta voglia di eros se nati nella prima decade. Plutone e Urano faranno la vostra fortuna a lavoro.

Se nati dal 15 al 21 ottobre il cielo vi dirà abbastanza bene. Saturno è molto armonico in amore specie se siete nati dal 3 al 9 ottobre. A lavoro assumete un piglio quasi di comando se nati dal 14 al 21 ottobre.

Nettuno vi dona molta potenza e forza se nati dal 12 al 18 novembre. Se siete single non chiudetevi in casa e cercate nuove avventure! Approfittate del momento propizio a lavoro per dare intensità a nuovi progetti.

Sole e Saturno sono molto favorevoli e portano un benessere psicofisico e lucidità mentale oggi. Se nati dal 15 al 20 dicembre sempre Saturno vi favorirà a livello passionale, mentre a lavoro la vostra efficienza non sarà mai messa in discussione.

Giornata fausta e positiva per voi, specie se siete nati a inizio febbraio. Vi godete un momento sentimentale davvero appagante, mentre i nati dal 10 al 14 gennaio troveranno le strade più giuste per imporsi a lavoro.

Nettuno è molto positivo e fortunato per voi se nati dal 13 al 19 febbraio. Mercurio è in ottimo aspetto amoroso, mentre Venere e Nettuno vi possono indurre a fare mosse azzardate a lavoro.

Costellazione molto fortunata oggi grazie a Giove, Nettuno e Venere. State molto bene con la persona che vi sta a cuore in questo periodo, mentre a lavoro Urano aiuterà i nati nella seconda decade.