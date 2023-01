Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 gennaio segno per segno

Plutone è ancora disarmonico se nati nella terza decade e vi porta a stare un po’ ritirati se nati dal 13 al 17 aprile. Gli astri vi chiedono maggiore impegno nella relazione di coppia, mentre a lavoro i nati nella terza decade troveranno una formidabile occasione di crescita.

Venere vi fa costruire successi futuri se siete nati nella prima decade. Sole continua a essere un po’ dissonante quindi occhio ai malanni di stagione. Venere spiana i vostri passi in amore, mentre a lavoro cercare ti considerare bene la gestione del denaro.

Luna, Giove, Sole e Saturno vi sostengono tutti oggi, così come Marte. Venere e Nettuno sono però ostili. In amore Saturno vi dona l’intelligenza per scegliere la persona giusta. Se nati dal 6 al 12 giugno non esponetevi troppo a lavoro.

Luna è in buon aspetto familiare oggi, anche se Plutone vi guarda ancora con il broncio. Non vi dispiace essere dipendenti emotivamente dalla vostra dolce metà in amore, mentre a lavoro cercate di essere sempre attivi.

Fase di attivismo grazie a Giove. In amore siete entusiasti e vibranti grazie a Luna se nati nella prima decade. Giove è benevolo anche a lavoro se nati dal 28 al 30 luglio.

Marte vi mette un po’ di ostacoli davanti oggi ma Urano, Plutone e Mercurio vi proteggeranno. Mercurio e Urano in particolare favoriranno i nati dal 24 al 30 agosto in amore. A lavoro Urano e Plutone saranno invece alleati dei nati nella terza decade.

Pianeti con aspetti sia positivi che negativi oggi. Saturno è molto saggio in amore e vi fa evitare mosse avventate mentre a lavoro vi sosterrà se nati dal 15 al 21 ottobre.

Venere vi sta accanto se nati nella prima decade. In amore Nettuno e Plutone vi stimolano sul piano sentimentale ed erotico. Lavorativamente parlando sbaraglierete ogni concorrenza!

Giove e Sole vi sostengono così come Saturno in amore per i nati nella terza decade e per i single. Mercurio e Plutone vi danno una grande occasione di crescita in ambito lavorativo.

Plutone vi dona un fascino irresistibile se nati dal 9 al 14 gennaio, favorendovi in generale in ogni battaglia amorosa e non solo. Logica e forza razionale sono i vostri alleati lavorativi se nati dal 10 al 15 gennaio.

Urano è contrario per i nati nella seconda decade ma gli altri pianeti sono sostanzialmente positivi. Per esempio Nettuno lo è in amore, per i nati nella terza decade. Se invece siete nati dal 14 al 17 febbraio o nella prima decade fate attenzione a lavoro perché Nettuno porta con sé buone novità.

Urano vi guarda amorevolmente se nati nella seconda decade. Se nati nella prima decade Venere è molto benevola in amore, mentre i nati dal 4 al 9 marzo dovranno affrontare qualche piccolo ostacolo professionale.