Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 gennaio

In questa domenica guardiamo quali sono i miti e le simbologie di ogni segno. Per l’Ariete senz’altro il mito di Giasone, eroe alla conquista del vello d’oro. Gli astri vi consigliano di pazientare in amore con Marte benefico, mentre se lavorate pure oggi Plutone e Mercurio vi rallenteranno.

Mercurio vi dà verve e velocità. Il mito che tocca di più le vostre corde è quello degli amori tra Zeus ed Hera. A proposito di amore, Saturno porta alti e bassi nella relazione oggi. A lavoro la stima guadagnata con i capi vi renderà infaticabili.

Venere vi dona maggiore abilità fisica e freschezza. Il vostro mito? Quello di Castore e Polluce. Capitolo amore: Saturno vi aiuta e voi abbandonate, ogni tanto, il vostro famoso autocontrollo. Gestite con fermezza una situazione complicata creatasi oggi in famiglia.

Plutone vi renderà concentrati e attenti. Il vostro mito di riferimento è quello di Narciso, che racchiude tutte le vostre caratteristiche. Mercurio e Plutone vi pungolano allo scopo di migliorarvi in amore, mentre se lavorate anche oggi non distraetevi.

Venere vi porta un po’ di svagatezza oggi. A livello di miti, certamente il vostro è quello di Icaro, che tenta di volare vicino al Sole. Marte invece vi sosterrà in amore se nati in agosto, mentre a lavoro ci sarà un rinnovamento ai piani alti della vostra azienda.

Mercurio vi porta buonumore e sensibilità oggi. Il vostro mito è certamente quello di Efesto, il fabbricatore degli Dei. Mercurio e Urano vi portano socialità e capacità di entrare in contatto con la persona amata. A lavoro i nati a settembre saranno favoriti da Plutone.

Marte è positivo per i nati a ottobre. Il mito di Elena è quello per voi di riferimento. Saturno vi porta a scendere a qualche compromesso per la vostra dolce metà, mentre a lavoro non fatevi frastornare da chiacchiere inutili.

Plutone, Mercurio e Nettuno vi sono accanto e non è un caso che il vostro mito sia proprio quello di Persefone e Plutone. Nettuno vi fa intensi e teneri in amore se nati nella prima decade. A lavoro la fortuna vi premierà a breve.

Il vostro mito? Quello del centauro Chirone, metà uomo e metà cavallo. Siete dotati oggi di uno slancio incredibile in amore se nati dal 24 al 30 novembre. Se lavorate anche oggi riuscirete a risolvere dei disservizi tecnici.

Nettuno, Plutone, Saturno, Venere, Sole e Luna sono tuti favorevoli. Il vostro mito è quello di Amaltea, la capra che nutrì Zeus sul monte Ida. Venere vi spalleggia a dovere in amore, mentre se nati nella terza decade i capi vi tartasseranno un po’ in ufficio.

Passate oltre delle piccole contrarietà oggi. A livello di mito il vostro racconto di riferimento è senza dubbio quello di Prometeo, che voleva rubare il fuoco agli Dei per darlo agli uomini. Saturno vi sostiene in amore se nati nella terza decade, mentre Marte vi darà una grossa mano a lavoro.

Luna è molto felice nel vostro segno, così come Venere. Il vostro mito è quello di Eros e Afrodite che devono resistere a Tifone. Se siete single Luna vi porta un po’ di novità interessanti, mentre Urano, Mercurio, Plutone e Sole vi aiutano a farvi valere a lavoro.