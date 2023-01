Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 19 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 gennaio.

Giove vi dona sensibilità e intuito insieme, anche se Mercurio è un po’ dissonante oggi. Venere vi porta a risolvere una situazione difficile con la persona che vi sta accanto, mentre a lavoro cercate di minimizzare alcune contrarietà.

Giornata che parte con ottimi propositi per i nati nella terza decade. Saturno e Venere non vi sostengono più di tanto in amore se nati nella terza decade, mentre a lavoro Sole è molto positivo.

Venere vi fa riprendere tono e umore, così come anche Giove. La vostra soddisfazione sentimentale è quasi completa e state addirittura pensando alla nascita di un figlio. Saturno e Urano vi danno riflessi mentali scattanti a lavoro.

Giove è un po’ contrario oggi ma niente paura. Nettuno vi darà novità a livello erotico e sentimentale se nati dal 12 al 18 luglio, mentre i nati nella terza decade vivranno poderosi cambiamenti in ufficio.

Luna vi sostiene ma Venere, Saturno e Urano sono imbronciati. Se siete single Saturno e Luna vi daranno la possibilità di fare scelte mirate e sicure. Se nati dal 28 luglio al 4 agosto l’aiuto di un amico servirà per valutare una proposta di investimento.

Mercurio è razionale e combattivo oggi e vi scioglie alcuni nodi che apparivano stretti. Plutone dà largo alla componente erotica dell’amore oggi, mentre a livello di risparmi è necessario correre un po’ ai ripari se nati dal 25 al 29 agosto.

Saturno vi favorisce anche se Giove e Mercurio vi tartassano con intoppi vari se nati in prima e terza decade. Venere continua comunque a sorreggere i nati a ottobre. La vostra dolce metà vi chiede maggiore partecipazione emotiva, a lavoro c’è un po’ un’aria di nervosismo.

Saturno e Urano remano contro oggi e inoltre il vostro spirito libero potrebbe sentirsi un po’ ingabbiato in una relazione iniziata da poco. A lavoro Plutone, Nettuno, Sole e Mercurio sono al vostro fianco.

Luna vi rallegra ogni momento della giornata e anche Sole e Mercurio sono a vostro favore. Venere vi darà scioltezze disinvoltura nel campo erotico, mentre ancora Luna vi darà una giornata lavorativa gratificante se nati dal 27 novembre al 3 dicembre.

Luna vi fa fidare delle vostre intuizioni, così come Nettuno e Plutone danno enorme importanza alla parte passionale dell’amore. Fate buon viso a cattivo gioco oggi a lavoro.

Venere e Luna vi preparano un fine settimana molto produttivo. Momento sì anche per le relazioni affettive grazie a Nettuno, mentre Urano vi tiene un po’ il broncio in ufficio se anti dal 4 al 10 febbraio.

Venere vi regala equilibrio e anche Giove vi darà il suo sostegno in fatto di salute. Nettuno si trova in ottima posizione amorosa se nati nella seconda decade. Saturno inoltre favorisce i nati nel mese di febbraio, lavorativamente parlando.