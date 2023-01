Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 gennaio segno per segno

Marte vi osserva con attenzione oggi se nati a marzo, anche Saturno e Giove vi danno una svolta psicofisica in giornata. Non ricercate la perfezione in amore, pensate solo a migliorare i legami stabiliti. Oggi vi dedicate alla visione di un buon film: per il vostro segno può essere qualcosa che riguardi il genere western o avventuroso.

Nettuno vi favorisce se nati nella terza decade. Sole porta uno splendido rapporto con la dolce metà e momenti di grande fusione emotiva. Il genere di film che può interessarvi è una commedia o un classico con grandi prove attoriali.

Frizzante dissonanza di Luna oggi ma non si escludono schiarite. Non ci sono invece nubi in amore se nati dal 27 maggio al 4 giugno. Una bella pellicola d’azione o una commedia all’italiana sono gli obiettivi di visione di oggi.

Luna vi protegge e vi dona grande affinità elettiva con un nuovo amore che vi sta prendendo anima e corpo, stimolandovi al massimo. Se volete guardare un film, cercatene uno dalla marcata ambientazione storica.

Cielo un po’ imbronciato ma niente di grave, anche se Urano e Saturno sono dissonanti in amore e potrebbero portare qualche interferenza nel rapporto di coppia. “Cleopatra” o “Spartacus” sono i film epici che vi si consiglia di vedere oggi.

Quadro astrologico un po’ apatico con stress in arrivo e tanto senso del dovere. Luna e Nettuno sono in angolo negativo in amore e vi obbligano a non dare nulla per scontato con il partner. Thriller e film psicologici possono essere i vostri preferiti oggi.

Giornata molto promettente e positiva per voi con Venere benefica che vi regala uno stato di salute tonico e un’ottima forma fisica. Venere e Marte vi daranno voglia di sedurre e piacere. Tra i film da vedere un esempio può essere “Mangia, Prega, Ama”, con Julia Roberts.

Un po’ di contrarietà in famiglia da parte di Saturno e Venere, così come da Urano. In amore Plutone vi aiuterà a trovare un po’ di beneficio nel rapporto con la vostra dolce metà. “Memento” di Christopher Nolan è il film consigliato per la giornata.

Giove e Sole sono molto favorevoli oggi per lo sviluppo familiare e le amicizie. Sarete molto utili, grazie a Marte, nel dare una mano alla persona che amate oggi. “Ombre rosse” o “Sentieri selvaggi” possono essere i film da guardare.

Urano, Nettuno e Plutone sono tutti armonici se nati in seconda e terza decade. I single troveranno oggi occasioni notevoli di fare nuove conoscenze. Un film da poter vedere oggi è “Il cigno nero” di Darren Aronofsky.

Saturno e Venere sono in sosta felice nel vostro segno se nati nella prima decade. La fortuna vi appoggia in amore se il vostro cuore è libero e se siete nati in prima e terza decade. “Il diritto di contare” è il film a sfondo sociale e politico che potrebbe interessarvi oggi.

Transiti molto belli oggi, specie grazie a Nettuno e Plutone. Affabilità e senso di accoglienza sono le vostre principali qualità nella relazione oggi. “Non lasciarmi” e “Inception” sono i film consigliati per la giornata odierna.