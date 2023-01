Oroscopo dell’11 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Urano vi fa arrivare euforia e aria frizzante. I single si muoveranno in totale libertà se nati dal 2 al 7 aprile. Quali sono i lavoro più adatti a ogni segno? Per l’Ariete sicuramente gli attori o i leader politici.

Giornata abbastanza positiva con Giove in angolo favorevole che porta salute. Plutone e Luna vi danno una forte energia passionale. Il vostro lavoro tipo può essere quello di fotografo, regista, modello.

Luna vi guarda un po’ storta ma Venere aggiusta il quadro. Pigri e apatici oggi, la vostra dolce metà se ne accorge se nati in prima e seconda decade. Il vostro segno si propone come imbattibile nelle caratteristiche mondane e sociali.

Un po’ di stanchezza oggi, mista a noia. Urano e Nettuno vi invogliano però a non perdere il focus con la vostra dolce metà se nati in seconda e terza decade. Il vostro segno si concentra soprattutto sulle radici e sulla famiglia, quindi il lavoro ideale è quello dello psicologo.

Giove fa alzare il vostro entusiasmo oggi. In amore state facendo crescere un rapporto che vi dà soddisfazione ma occhio ai passi falsi se nati dal 14 al 23 agosto. Siete molto bravi nell’educare i figli, quindi il mestiere dell’insegnante farebbe al caso vostro.

Luna si schiera dalla vostra parte se nati nella terza decade e insieme a Mercurio, Urano e Plutone lavora per voi in amore. I vostri mestieri tipo? Veterinari, farmacisti o artigiani.

Venere e Saturno vi portano una giornata mediamente gioiosa, anche se con alti e bassi, se nati nella terza decade. Giornata conciliante con la vostra dolce metà grazie a Venere, mentre a lavoro potreste adoperarvi nei mestieri legati alla giustizia.

Cielo un po’ nuvoloso che però non scalfisce il vostro ottimismo. Se nati nella prima e nella terza decade gli astri vi danno grandi occasioni per riuscire in amore. Banchiere, finanziere o politico sono i mestieri giusti per voi.

Giornata che vi vede in ottima forma con Mercurio e Saturno splendidi. Gestite un sentimento d’amore nato da poco con tutta la vostra enfasi se nati nella seconda decade. I mestieri più vicini al vostro Io sono il ricercatore, la guida turistica o il filosofo.

Cielo molto limpido per voi con Luna in buon aspetto anche se con Giove contrario. Avvertite un’urgente e irresistibile voglia di tenerezza in amore, mentre per i mestieri legati al vostro segno suggeriamo il manager.

Saturno e Venere ma anche Marte esibiscono il vostro calore umano al top. Urano favorisce in amore i nati nella seconda decade, mentre a lavoro puntate su una carriera come psichiatri o psicologi.

Marte e Venere vi sorridono se nati a marzo. I single vivranno exploit erotici non da poco, mentre i lavori migliori da intraprendere sono quelli presso gli ospedali o i centri di ricovero.