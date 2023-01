Oroscopo del 2 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 gennaio.

Nettuno e Plutone continuano a sorridervi, così come Venere e Mercurio che vi spalleggiano. Una situazione un po’ complicata nella vostra famiglia coinvolge anche la vostra dolce metà, a lavoro invece vi fate strada se nati a maggio.

Nettuno porta una situazione un po’ ingarbugliata in famiglia se nati nella terza decade. Date consigli opportuni alla vostra dolce metà con prontezza e intelligenza. Saturno è molto fortunato in amore se nati dal 12 al 17 giugno.

Stuzzicati dai pianeti che vi proteggono, tra cui Marte e Saturno. State pensando di organizzare un viaggio con la vostra dolce metà se nati a luglio. A lavoro la vostra mentalità vincente farà la differenza.

Nettuno vi promette serenità, equilibrio e intuito. A contrastarvi però ci sono Sole, Mercurio, Venere, Giove e Plutone. In amore dovrete cercare di fare subito un viaggio importante con il vostro partner. A lavoro darete un’immagine calorosa e vincente.

Marte è in angolatura positiva con la famiglia e vi spalleggia anche in amore se nati nella seconda decade, anche se Saturno è dissonante. Se appartenete alla prima decade non date seguito a polemiche sterile e inutili a lavoro.

Cielo sereno e vivace con Sole, Venere, Mercurio, Plutone e Urano a favore, cercate solo di non chiedere troppo alla sorte. Plutone e Venere favoriscono l’eros e il desiderio, mentre a lavoro siete animati dalla sicurezza in voi stessi.

Sole continua remarvi contro se fate parte delle prime due decadi. Programmate gite o viaggio con la vostra dolce metà, mentre a lavoro se nati dal 27 settembre al 4 ottobre Saturno e Giove vi rendono intraprendenti.

Plutone, Mercurio e Venere vi danno capacità di gestire la parte attiva della personalità, con Nettuno che vi regala forma fisica invidiabile. Siete baciati dagli influssi positivi in amore, mentre a lavoro chi è nato nella seconda decade non devono fare passi più lunghi della gamba a lavoro.

Giove vi dà la capacità di emergere se nati dal 24 novembre al 3 dicembre. Se nati invece dal 13 al 20 dicembre Venere favorisce incontri sentimentali. La stessa Venere – insieme a Mercurio - vi rende attenti e coscienziosi a lavoro.

Giornata con positive istanze familiari grazie a Venere, con Nettuno che promette splendida forma fisica. Venere è benefica in amore mentre a lavoro vi aiuterà a risolvere una controversia tra colleghi.

Saturno e Nettuno vi donano rapidità di decisione se nati a marzo. Nettuno è positivo in amore se nati dal 14 al 17 febbraio. Forma fisica buonissima grazie a Marte, mentre a lavoro procedete spediti con Venere benevola.

Marte non vi favorisce particolarmente nel settore sociale anche se Venere invece vi sostiene in amore. Plutone, Mercurio, Nettuno e Saturno vi danno la possibilità di puntare in alto, mentre Mercurio alleggerisce gli impegni gravosi a lavoro.