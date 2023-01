Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’1 gennaio

Giove e Marte aprono il vostro 2023 con auspici felici in famiglia e in amicizia. Aria di generosità e letizia anche in amore grazie a Venere, Plutone, Sole e Mercurio. Giove inoltre vi darà grossi colpi di fortuna lavorativi se nati in seconda e terza decade.

Luna vi porgerà un 2023 colmo di soddisfazioni, con Mercurio che peraltro vi regalerà calma e razionalità. Nettuno porta pienezza emotiva in amore, mentre Urano vi darà manforte in campo lavorativo per ottenere luminosi successi.

Giove, Marte, Saturno inaugurano alla grande il vostro 2023, ci saranno pure novità sentimentali di grande rilievo specie per chi è nato dal 12 al 20 giugno. Chi invece è nato dal 16 al 20 giugno avrà Saturno favorevole a lavoro.

Luna vi dà i suoi auguri per un anno pieno di benedizioni. Una straordinaria voglia di tenerezza aiuterà il vostro rapporto sentimentale a crescere sempre di più, mentre a lavoro Urano favorirà i nati dall’11 al 14 luglio.

Giove vi darà novità entusiasmanti nel nuovo anno, così come Marte. In amore una nuova fiamma prenderà sempre più colore e vivacità, mentre a lavoro ancora Giove vi prometterà un ottimo 2023.

Venere, Sole, Mercurio e Plutone vi porgono i loro auguri per un anno davvero costruttivo. Mercurio è in magnifico aspetto amoroso se nati dal 9 al 15 settembre, mentre a lavoro Urano favorirà i nati nella terza decade.

Saturno vi darà un anno diplomatico e altruistico ma anche allegro e comunicativo se nati dal 10 al 18 ottobre. Marte vi stimolerà a generare sintonie più intense in campo sentimentale, mentre a lavoro Saturno e Plutone aiuteranno i liberi professionisti nati a ottobre.

Nettuno vi darà un 2023 fortunato e prezioso a livello lavorativo ed emotivo. In amore la parola d’ordine sarà “osare”, mentre in ufficio i nati della terza decade potranno contare su Plutone e Nettuno.

Giove e Venere vi rendono brillanti in vista del nuovo anno se nati dal 7 al 12 dicembre. Mercurio e Saturno vi renderanno saggi in amore, mentre se nati dal 7 al 20 dicembre Saturno e Plutone vi daranno ottimi percorsi professionali.

Venere, Plutone, Mercurio e Sole sono tutti positivi per il 2023. Molti nati tra il 15 e il 20 gennaio potranno fare notevoli conquiste grazie a Venere, mentre Urano favorirà lavorativamente i nati nella terza decade.

Anno benefico e ricco di novità grazie a Saturno e Plutone. Nettuno vi porterà soddisfazioni amorosi se nati dal 15 al 17 febbraio. A lavoro Plutone porterà invece una solida organizzazione.

Giove e Nettuno saranno in ottima posizione per il 2023. Venere, Mercurio, Plutone e Sole vi favoriranno sentimentalmente rafforzando i momenti di sintonia. Se nati nella terza decade Nettuno porterà folgoranti novità a lavoro.