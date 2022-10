Oroscopo del 31 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno favorisce i nati in aprile in alcune decisioni, mentre Plutone è ancora ostile verso i nati nella terza decade, anche se non gravemente. Se siete nati nella seconda decade Saturno vi aiuta a progettare con facilità un futuro di coppia. Plutone però è negativo in ufficio se siete nati dal 16 al 20 aprile.

Venere e Sole sono un po’ contrari e vi inducono a qualche errore di valutazione se fate parte della prima decade. Giove e Nettuno sono invece positivi in amore e portano armonia di coppia se nati nella terza decade. Sole e Saturno sono contrari nell’ambito lavorativo se lavorate con la comunicazione o la pubblicità.

Marte vi consente di aggirare molti ostacoli oggi con Luna che vi rende particolarmente lucidi. Sarete audaci e appassionati in amore sempre grazie a Marte se nati dal 14 al 21 giugno. Se invece siete nati nella prima decade sarà bene non forzare troppo le cose a lavoro.

Luna vi rende sensibili a molte atmosfere di oggi, così come Giove per l’aspetto familiare. Nettuno vi concede un fisico davvero in forma, mentre Urano e Venere sono i benefattori di una giornata amorosa molto valida. Nettuno – se nati dal 14 al 17 luglio – vi fa programmare con largo anticipo i compiti lavorativi.

La vostra personalità viene messa in luce da Marte oggi, anche se Saturno vi tiene il broncio. Luna, Mercurio e Venere vi garantiranno ottimi slanci emotivi, se invece siete nati nella terza decade arriveranno ottimi risultati a lavoro.

Sole vi guarda felicemente oggi e godrete pure dell’appoggio di Plutone, il quale insieme a Venere e Urano consentirà di avere una giornata serena dal punto di vista sentimentale. La vostra infaticabilità lavorativa è testimoniata da Urano.

Venere e Mercurio vi daranno un fascino speciale oggi, con il secondo che vi aiuterà a scrutare lati nascosti delle persone. Sempre Mercurio, in coppia con Luna, vi renderà passionali con la vostra dolce metà. Tenete testa a un seccatore a lavoro oggi e non vi dispiacerà mostrarvi rigidi e capaci.

Forma fisica eccellente oggi, così come il rapporto con la famiglia. Anche il sex-appeal non manca grazie alla doppietta Sole-Venere. In ufficio Sole e Nettuno sono molto favorevoli e vi suggeriscono strategie vincenti.

Marte non vi fa integrare temporaneamente con tutte le persone, anche se Luna vi scalderà il cuore sotto l’aspetto sentimentale. Se fate parte della terza decade sempre Luna vi fa meditare attentamente sui prossimi passi da compiere in ufficio.

Se nati nella terza decade Giove vi spinge ad approfondire certi interessi spirituali e artistici. Urano e Toro vi danno salute e prosperità se nati nella seconda decade, mentre Giove, Plutone, Sole e Urano vi promettono una lieta giornata di coppia. Nettuno inoltre vi suggerisce nuove idee per migliorarvi a lavoro se nati dal 9 al 13 gennaio.

Luna e Marte vi regalano enorme serenità interiore se nati in seconda o terza decade. Venere potrebbe però farvi eccedere con il cibo quindi fate attenzione. Giove, Nettuno e Marte sono molto favorevoli in amore per i nati nella terza decade. Urano è un po’ imbronciato per i lavoratori della seconda decade.

Sole è in ottimo aspetto così come Plutone e Nettuno per i nati nella terza decade. Giove e Nettuno fa emergere la vostra sfera emotiva e sentimentale oggi, mentre Sole vi consente di programmare correttamente alcune attività lavorative.