Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 ottobre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 ottobre.

Nettuno e Giove, se nati in prima e terza decade, vi inviano influssi positivi ma occhio se nati dal 13 al 17 aprile perché Venere sarà imbronciata. Urano vi darà capacità di venire incontro al vostro partner, mentre a lavoro sperimenterete un clima di collaborazione tra colleghi se nati nella terza decade.

Saturno è un po’ maldisposto ma Plutone, Nettuno e Urano sono dalla vostra parte. Luna e Urano sono positivi anche in amore mentre Saturno e Urano insieme possono un po’ condizionarvi sul lavoro se nati nella terza decade.

Marte vi riconoscerà un certo fascino oggi ma Luna è un po’ contraria nei confronti dei nati nella seconda decade. Mercurio è sorridente in amore e favorirà il dialogo con la vostra dolce metà, Giove è altrettanto bendisposto in fase lavorativa.

I vostri pianeti alleati oggi sono Sole, Venere e Nettuno ma anche Urano per quanto concerne gli sport. Venere e Urano vi guardano benevoli anche in amore, che siate single o fidanzati. Nettuno migliora la vostra immagine a lavoro e favorisce le amicizie professionali.

Mercurio vi spalleggia e vi dà tante frecce al vostro arco, Marte vi trascina inoltre se nati dal 15 al 20 agosto. Dosate la vostra generosità con il partner che potrebbe sentirsi un po’ troppo viziato. Saturno è negativo a lavoro per i nati nella terza decade.

Luna, Mercurio, Urano e Plutone vi fanno sentire pieni di vigore e contenuto. Venere vi invita inoltre a essere razionali nei rapporti familiari se nati nella prima decade. In amore fedeltà e sincerità sono le vostre qualità essenziali grazie a Plutone e Venere. A lavoro Urano è positivo per i nati a settembre.

Vi distinguete oggi per carisma, sicurezza e sostegno agli altri grazie a Venere. I nati tra il 15 e il 18 ottobre dovranno però fare attenzione a non prendere decisioni definitive su aspetti di vita vincolanti, vista la negatività di Plutone. Infondete grande fiducia alla persona amata grazie a Saturno, mentre Plutone negativo battaglierà con Marte positivo per le fasi lavorative.

Mercurio e Plutone esaltano oggi il vostro acume. Venere vi sorride se siete single fornendovi gli strumenti utili per il vostro sex-appeal. Nettuno vi farà sentire invincibili a lavoro.

Luna modererà i vostri tipici entusiasmi, anche se Plutone si mostrerà molto benefico. Pure Mercurio vi guarda di buon occhio oggi a livello sentimentale, così come Giove, il quale fa aumentare anche l’ambizione professionale.

I nati in prima e terza decade avranno Nettuno e Venere dalla loro parte. Una ventata di freschezza ravviva il vostro rapporto sentimentale, grazie a Urano e Venere. Sempre Urano favorisce i lavoratori della seconda decade.

Mercurio è positivo ma Venere e Sole vi remano un po’ contro se nati dal 15 al 19 febbraio. Luna è molto benefica in amore così come Marte: entrambi i pianeti vi daranno un po’ di eros. Saturno vi agevolerà in ufficio.

Nettuno e Venere sono con voi, così come anche Plutone per i nati dal 13 al 16 marzo. Venere vi dona grandi atmosfere di romanticismo se siete single, mentre a lavoro Saturno vi darà buoni consigli se nati nella terza decade.