Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 ottobre

Venere, Plutone e Mercurio vi tengono sotto pressione se nati nella terza decade. Nettuno vi sostiene però nel riposo. Intesa coniugale ed erotica garantita grazie a Marte e Urano. Non avvertite esitazioni sotto il profilo lavorativo grazie a Saturno.

Clima di allegria in famiglia e con gli amici. In amore grande eros grazie a un Plutone favorevole, arriveranno soddisfazioni anche in ufficio grazie a Nettuno per i nati della terza decade.

Sole vi promette smaglianti successi in svariati campi se nati nella terza decade, anche se Luna e Nettuno sono in aspetto complicato. Vi sentite in sintonia con il mondo esterno, quindi Venere può favorirvi nella ricerca dell’anima gemella. Moderate le richieste lavorative verso i capi.

Luna vi renderà mentalmente svegli e Urano promette varie novità in ambito sociale o mondano. Plutone è negativo e Luna positiva in amore: ci sarà intesa piacevole ma anche qualche discussione. Nettuno è molto favorevole a lavoro.

Saturno è un po’ ostile e vi pone di fronte a varie contrarietà quotidiane mentre Mercurio vi sorregge se nati dal 6 al 12 agosto. Oggi vi sentirete completamente soddisfatti che siate single o in coppia. Sole inoltre promette approvazione lavorativa da parte dei vostri capi.

Alti e basi oggi per i nati nella terza decade vista la negatività di Marte. Vi si accusa di essere un po’ aridi nei sentimenti ma Luna oggi smusserà questi angoli. Competenza e pazienza vi faranno superare l’ostilità di Nettuno a lavoro.

Piccoli ma significativi passi in avanti in ambito creativo grazie a Mercurio, Venere e Sole, anche se Luna è un po’ negativa per i nati nella terza decade. Venere vi fa prendere seriamente in considerazione l’idea di trovarvi un partner se siete single. Marte vi darà grande sicurezza nei vostri mezzi a lavoro.

Plutone è il regista del vostro spirito di conquista. Nettuno è altrettanto positivo e vi invita a provare qualche disciplina orientale se nati dal 9 al 14 novembre. Eros alle stelle per i single nati tra il 16 e il 21 novembre. A lavoro Nettuno è in ottimo aspetto per tutti i nati a novembre.

Giornata che approcciate con entusiasmo grazie a Giove se nati nella prima decade. Venere è molto sorridente in amore per i nati a dicembre mentre Marte sarà lavorativamente contrario verso i nati nella terza decade.

Luna, Urano, Nettuno, Plutone e Saturno sono vostri alleati, anche se Sole, Venere e Mercurio vi contrastano. Non vi spaventate se Nettuno vi rende un po’ freddi e implacabili in amore: è una fase, passerà. A lavoro Plutone vi fa osare al limite della lungimiranza.

Urano vi pungola con stimoli e tensioni continue, Marte invece vi consiglia di fare sport se nati nella terza decade. Sarete comunicativi, espansivi e sensuali in amore grazie a Nettuno se nati nella terza decade. Saturno vi renderà inoltre intelligenti mediatori in ufficio.

Urano vi rende percettivi e lungimiranti ma anche sensibili ed empatici. Urano e Nettuno favoriscono un po’ di atmosfere liriche in amore, mentre Plutone vi renderà particolarmente sicuri di voi a lavoro se nati a marzo.