Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 ottobre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 ottobre.

Discrete opportunità oggi per cambiare la vostra vita se nati nella terza decade. Marte è un po’ contrario in tal senso ma Saturno è dalla vostra parte. Eros superiore al sentimento oggi, anche per questo Mercurio è negativo. Se nati dal 21 al 18 marzo Giove vi darà alcune brillanti rivincite a lavoro.

Alti e bassi oggi con Saturno che vi rende un po’ apatici e Plutone e Nettuno che di contro vi suggeriscono estro e flessibilità. Fase serena della relazione di coppia attualmente in essere, mentre a lavoro Urano vi darà la possibilità di coltivare molti interessi.

Mercurio vi dà grande simpatia e capacità di stare al mondo. Nettuno è un po’ contrario per le persone che si trovano in coppia, mentre a lavoro se siete nati a maggio mostrerete sagacia e prontezza di spirito.

Giornata alterna con aspetti positivi e negativi, buona la vita familiare e amichevole. Venere, Sole, Plutone, Mercurio e Giove però vi remano tutti contro, specie, in amore, se siete nati dal 9 al 15 luglio. Urano vi prepara a un nuovo contatto lavorativo oggi.

Sole vi favorisce rendendovi particolarmente brillanti oggi se nati nella terza decade. Sole, Mercurio e Venere vi favoriscono anche nel sentimento romantico, mentre a lavoro ancora Sole vi darà grandi soddisfazioni.

Plutone e Urano vi sostengono mentalmente anche se Marte vi può regalare un umore un po’ variabile se nati nella seconda decade. Plutone e Luna vi aiutano a trovare le parole giuste per esprimervi in amore, mentre se nati a ottobre in ufficio sarete sostenuti da Mercurio.

Giove vi trova di umore un po’ altalenante se appartenete alla terza decade ma per fortuna Marte e Saturno vi aiutano a creare strade di razionalità e buonsenso. Se nati dal 3 al 13 ottobre potrete trovare finalmente l’amore vero. A lavoro Mercurio e Sole saranno molto positivi.

Plutone e Nettuno ma anche Mercurio, Sole e Venere giocano tutti dalla vostra parte. Plutone in particolare si dimostra molto passionale ed erotico nella vostra relazione e, se nati dal 14 al 18 novembre, anche molto positivo in ambito lavorativo.

Venere vi dà maniera di esprimervi al meglio delle vostre possibilità ma fate attenzione alla contrarietà di Marte se nati nella terza decade. Giove è vostro alleato in amore se nati dal 23 al 29 novembre e vi dona un fascino travolgente. Mercurio vi prepara a importanti svolte lavorative se nati nella terza decade.

La vostra serietà proverbiale viene smentita da un tono vitale particolarmente vivace grazie a Nettuno positivo per i nati nella terza decade. Urano si conferma felice in amore per i nati nella seconda decade. Saturno inoltre vi rende amabili e collaborativi con i colleghi di lavoro.

Siete baciati dalla buona sorte grazie a Saturno e Nettuno se nati nella terza decade. Appassionanti flirt si preparano per voi se siete single della seconda decade. Venere e Sole inaugurano un nuovo corso lavorativo con risultati brillanti.

Saturno vi guarda benevolo, anche se dovreste portare un po’ di pazienza su alcune vicende familiari. Nettuno vi rende affettuosi e delicati in amore se nati nella terza decade, anche se Saturno invita alla razionalità. Urano – se nati nella seconda decade – vi invita inoltre a conservare buoni rapporti con i capi.