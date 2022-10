Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 ottobre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 ottobre.

Gli astri favoriscono tutte le vostre iniziative oggi, anche se Plutone non è proprio ben disposto per i nati nella terza decade. Al tempo stesso però il pianeta vi preannuncia una giornata ad alto tasso erotico sempre se siete nati nella terza decade. Nettuno e Saturno vi rendono lucidi a lavoro.

Stagione autunnale che vi rende energici e pimpanti grazie a Plutone. Il pianeta vi darà anche fascino erotico tale da sbaragliare i rivali, così come Urano per i nati in aprile. Sempre Plutone mostrerà le vostre qualità umane a lavoro.

Periodo trionfale in cui Venere, Marte, Saturno, Giove, Mercurio e Sole sono tutti vostri alleati. Passione e desiderio in amore per i nati nella terza decade grazie a Urano. A lavoro fatevi strada ma con attenzione.

Urano vi illumina il cammino e si moltiplicano interessi e progetti se nati dal 4 al 12 luglio. Venere, Mercurio, Sole, Giove e Plutone sono un po’ ostili oggi in amore, così come in particolare Plutone è dissonante per i lavoratori della terza decade.

Cielo particolarmente radioso oggi, solo Urano e Saturno portano un po’ di stanchezza. Luna e Marte vi invitano a sintonizzarvi più profondamente con la persona amata, mentre a lavoro Sole favorisce i nati nella terza decade sul piano organizzativo.

Mercurio è in angolo molto favorevole oggi, così come Urano se nati nella seconda decade. Plutone vi rende un po’ nervosi in amore anche se Venere cerca di rimediare. Nettuno prosegue la sua contrarietà a livello lavorativo.

Giove e Plutone sono contrari ma la giornata è comunque pregna di buonumore grazie a Venere e Sole. Marte farà innalzare il vostro livello di desiderio amoroso mentre Giove e Plutone bloccheranno alcune iniziative lavorative.

Nettuno vi aiuta a mutare in modo intelligente la vostra vita pratica e intima, con Plutone che sostiene in quest’impresa amorosa se nati dal 16 al 20 novembre e dal 13 al 17 dello stesso mese. Mercurio è molto benevolo a lavoro.

Giove e Mercurio sono molto felici e vi portano slancio attivo verso gli altri. Solo Marte ostacola un po’ i nati nella terza decade. Se siete in cerca dell’amore oggi Sole e Giove potranno riservarvi belle sorprese. A lavoro Sole vi darà bontà del vostro operato se nati dal 13 al 19 dicembre.

Saturno vi fa tuffare in nuovi interessi culturali anche se Sole è negativo. Urano riscalda la vostra alcova e vi aiuta a recuperare il tempo perduto in amore, mentre a lavoro vi darà molta lucidità.

Un quadro astrale abbastanza positivo per i nati tra il 7 e il 13 febbraio, anche se Urano è un po’ negativo. Saturno e Nettuno vi daranno una mano a fare nuove conoscenze in termini sentimentali. A lavoro Sole e Marte vi daranno prestigio e autorevolezza se nati nella seconda decade.

Alti e bassi nel tono e nell’umore oggi, anche se saprete venire incontro alle esigenze del vostro partner grazie a Nettuno e Urano. Plutone aziona la vostra grinta in ufficio se nati dal 16 al 20 marzo.