Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 ottobre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 ottobre.

Oggi la vostra parola chiave è entusiasmo grazie a Marte e Luna che vi danno enorme carica. Solo Plutone si mette un po’ di traverso ma niente di eccessivamente grave se nati nella terza decade. Dovrete prendere decisioni molto importanti in amore, mentre Luna vi favorirà nel campo lavorativo.

Giornata in cui siete pimpanti e fortunati grazie a Giove e Nettuno. Saturno non vi sta favorendo molto in amore se siete nati nella seconda decade, mentre Plutone vi rende efficienti ed equilibrati a lavoro se nati dal 16 al 20 maggio.

Sole e Luna portano novità positive all’orizzonte. Venere è molto congeniale in amore e fa salire le vostre quotazioni erotiche. Se lavorate anche oggi Marte vi farà scansare un impegno molto gravoso!

Giove, Luna, Plutone, Sole e Venere sono tutti contrari e possono infastidirvi con alcuni malanni di stagione. Nettuno vi fa programmare una prossima vacanza con la vostra dolce metà, mentre Giove vi suggerisce di non alzare troppo la posta in gioco. Se lavorate anche oggi Sole contrario potrebbe portare qualche intoppo ai nati tra il 14 e il 19 luglio.

Luna vi illumina con empatia ed equilibrio psichico se nati ad agosto. Apparite radiosi, vincenti, affabili e razionali. Marte e Luna vi faranno dar voce alle vostre emozioni più autentiche se anti dal 15 al 22 agosto. Se invece siete nati dal 2 al 7 agosto non sacrificate i vostri affetti all’altare dell’esercizio professionale.

Mercurio vi rende svelti, dinamici e attenti. Inoltre continua a spalleggiarvi anche in amore. Se lavorate anche oggi vi meritate la stima dei colleghi grazie a Plutone che vi dona soddisfazioni morali.

Venere vi apre la mente e vi renderà benvoluti in famiglia e tra gli amici. Sempre Venere vi regala un eros di tutto rispetto in questo periodo. Se lavorate anche oggi Sole saprà portarvi alla vittoria.

Plutone è ancora molto favorevole per chi è nato nella terza decade. Venere favorisce le relazioni fisse e serie se siete nati a novembre. Saturno vi guarda un po’ storto a lavoro se nati nella seconda decade.

Luna vi dà grande vitalità e rende la giornata positiva anche se Nettuno rema contro. Giove e Luna sono in ottimo aspetto amoroso se nati dal 5 al 12 dicembre, seppur con Marte contrario. Sole vi predispone terreno fertile per arrivare a posizioni lavorative di comando il prima possibile.

Saturno vi sostiene anche oggi e vi fa vivere una nuova giovinezza. Mercurio, Plutone e Urano sono tutti dalla vostra parte in amore se nati nella terza decade, mentre lavorativamente parlando Sole è ancora contrario se nati dal 15 al 20 gennaio.

Urano è dissonante e quindi potrebbe portare un po’ di nervosismo oggi se siete nati nella terza decade. Sole vi dona desiderio di praticare attività sportiva mentre Giove vi fa predisporre positivamente verso una nuova conoscenza. Se lavorate anche oggi Saturno vi rassicurerà su alcuni risultati da ottenere.

Urano vi fa sentire alleggeriti e bendisposti verso tutti se nati nella seconda decade. Chi è nato dal 12 al 20 marzo vedrà alcune novità che giocheranno un ruolo fondamentale nella relazione in essere. Cielo non ancora del tutto schiarito a lavoro.