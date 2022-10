Oroscopo del giorno, le previsioni del 8 ottobre segno per segno

Marte vi regala una giornata ricca di soddisfazioni personali e familiari se nati nella terza decade. Luna inoltre darà una componente affettiva molto presente ai nati nella prima decade. In ufficio dovrete sopportare qualche seccatura ma avrete anche successi consistenti se nati nella terza decade.

Nettuno vi favorisce se nati dal 12 al 14 maggio, così come Urano sostiene i nati nella seconda decade. Venere vi regala momenti romantici da non sottovalutare, anche se Saturno propone alcune negatività. Plutone vi dà un ottimo scambio collaborativo con i colleghi di lavoro.

Sole è al vostro fianco e vi rende in stato di grazia, così come Luna e Marte per i nati nella terza decade. Se nati dal 9 al 15 giugno sentirete pienamente tutte le vibrazioni amorose possibili. Marte sarà conciliante a lavoro per i nati nella terza decade.

Nettuno vi sostiene dal punto di vista materiale, morale e amoroso, così come Urano e Marte. Mercurio e Urano peraltro vi fanno immergere in un’atmosfera da favola parlando d’amore. Se nati dal 26 giugno al 3 luglio vi si apriranno nuove fruttuose occasioni lavorative.

Sole vi porta enorme dinamismo ed energie notevoli se nati ad agosto. Urano è un po’ negativo in amore ma Sole benefico vi farà entusiasmare per il vostro rapporto. Fate attenzione alle spese oggi perché Luna è in angolo contrario.

Mercurio vi dona verve e senso dell’umorismo oggi se nati nella terza decade. Venere è una potente alleata e vi rende praticamente irresistibili agli occhi degli altri. Plutone vi ricompensa delle fatiche lavorative con ottime entrate economiche.

Mercurio innalza il vostro senso dell’umorismo e Venere vi rende morbidi e concilianti. Se nati a settembre gli astri vi doneranno notevoli possibilità di trovare l’anima gemella, in particolare Venere. Se anche oggi, di sabato, lavorate duramente Sole e Mercurio vi favoriranno se nati in prima e seconda decade.

Mercurio annuncia cambiamenti di scenario molto positivi per voi e, inoltre, vi regala un ottimo senso dell’umorismo da giocarvi nelle situazioni sentimentali. Non vi curate di alcune critiche in ufficio e andate avanti per la vostra strada: Plutone vi assisterà.

Sole e Giove sono dalla vostra parte, così come anche Nettuno per i nati nella seconda decade. Oggi siete un po’ distanti dal legame di coppia ma Luna positiva vi darà modo di rimediare. Saturno si rivelerà il vostro asso nella manica nella giornata lavorativa.

Mercurio innalza ottimismo e umorismo oggi se nati dal 15 al 20 gennaio. Plutone vi regala importanti gratificazioni sentimentali, mentre Plutone è molto benefico e agisce stimolando la vostra autostima in ufficio.

Marte è vostro alleato vi regala notevole verve mentale oltre che un’importante energia. Marte è il paladino dei vostri successi amorosi se nati dal 12 al 16 febbraio, così come riceverete il sostegno anche da Saturno e Plutone. Se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio non fatevi incantare da investimenti azzardati.

Urano vi darà una particolare forza oggi se nati nella seconda decade. Luna è mediamente positiva oggi in amore ma il vostro partner potrebbe fare un po’ di capricci. Vi adattate a un clima un po’ mutato tra i colleghi di ufficio se nati nella prima decade.