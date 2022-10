Oroscopo del 7 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole vi fa restare concentrati sui vostri obiettivi se nati nella terza decade. Anche Giove è positivo per i nati nella prima decade. Marte fa raggiungere l’apice nell’intesa con il partner, mentre a lavoro il vostro bilancio sarà senz’altro positivo.

Saturno è un po’ contrario e vi fa arrivare alla meta con un po’ di fiatone. Nettuno e Plutone vi fanno sentire amati e desiderati se nati nella seconda decade, in collaborazione con Urano. Plutone vi regala scatti aggressivi e vincenti nel mondo lavorativo.

Venere vi fa iniziare la giornata con allegria malgrado alcune questioni private. Nettuno è un po’ dissonante per i nati nella terza decade, mentre Marte e Sole sono positivi per la stessa decade in ambito amoroso. Se appartenete a prima e terza decade Luna e Nettuno vi faranno sentire apprezzati in ufficio.

Luna è in ottimo aspetto oggi e vi consente di intuire e gestire gli umori altrui. Nettuno e Urano amplificano molto il vostro bisogno d’amore se nati a luglio, anche se Venere, Sole e Plutone sono un po’ in contrasto. Nettuno porterà cambiamenti molto desiderati in ambito lavorativo.

Sole è molto benefico per voi e contrasta ottimamente il negativo Urano. Marte vi favorisce nel praticare gli sport, mentre Venere vi darà forza morale e appeal erotico nella relazione se nati ad agosto. Marte vi renderà particolarmente apprezzati dai vostri capi.

Urano e Plutone sono positivi così come Venere e Sole che danno un clima di normalità. Luna è un po’ dissonante in amore per i nati nella prima decade, mentre Plutone vi darà forza morale e coraggio a lavoro.

Configurazione astrale moderatamente positiva grazie a Sole e Venere. Saturno e Marte vi stimolano a praticare sport come judo o karate. Siete un po’ esposti al rischio di gelosia attualmente quindi fate attenzione se nati nella terza decade. Marte benefico vi darà un intuito geniale a lavoro.

Plutone vi dà ottimi influssi che possono cambiare la vostra vita. Luna è beneficamente disposta in amore e vi invita a non sottovalutare la serenità del vostro rapporto. Apprezzamenti anche da capi e colleghi oggi.

Siete un ribollire di idee grazie a Saturno e Mercurio. Venere vi invita a ridare un po’ delle vostre energie all’amore, mentre se siete nati nella terza decade Saturno vi farà guadagnare la stima dei superiori.

Luna è favorevole come non accadeva da lungo tempo, sia per il fitness che per l’aspetto psicologico. Nettuno vi offre l’occasione di inviti e uscite per conoscere persone nuove se nati nella terza decade. Saturno vi dà resistenza fisica e mentale da sfoggiare in ufficio.

Cielo sereno-variabile oggi per voi ma nulla di grave, con Saturno che vi fornisce le giuste energie psicofisiche. Un passionale Marte vi fa partire alla scoperta di grandi conquiste se nati a febbraio. Venere, Sole, Giove, Plutone, Nettuno e Marte sono tutti favorevoli in ambito lavorativo.

Luna vi favorisce se nati a marzo, anche se Mercurio può non farvi sintonizzare sempre benissimo con la vostra dolce metà. Se siete nati nella seconda decade Saturno vi farà evitare discussioni e scontri a lavoro.