Oroscopo del 4 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 ottobre.

Segno super favorito dai pianeti il vostro, tra cui Giove. Plutone è un po’ disturbante in amore e vi dà difficoltà a entrare in connessione con la persona amata. Marte vi fa mietere successi a lavoro e nello studio se nati nella terza decade, specialmente se studiate Lettere o Filosofia.

I pianeti vi promettono faville, in particolare Nettuno vi apre a una giornata di intensa emotività se nati nella terza decade. Se siete studenti Mercurio e Plutone vi daranno grande appoggio se nati nella terza decade e se state studiando Legge o Medicina.

Sole in Bilancia vi rende molto sereni, così come Venere e Marte vi donano slancio e generosità in ambito amoroso, nonostante Mercurio contrario. Sempre Mercurio vi assesta però su posizioni di studio favorevolissime, specie se frequentate Pedagogia o Scienze dell’Educazione.

Transiti armonici oggi, con Nettuno che vi inonda di emotività se nati in seconda e terza decade. Nettuno e Urano sono positivi per chi sceglie materie come Matematica, Fisica, Storia o Geografia.

Marte vi regala una condizione psicofisica eccellente se nati a luglio. I single troveranno occasioni sentimentali insperate se nati dal 31 luglio al 4 agosto. Sole intanto vi rende favorevole studiare Matematica e Fisica.

Mercurio è molto favorevole per i nati a settembre, così come Luna, Urano e Plutone vi doneranno grande espansività sentimentale. Fisica, Diritto, Economia Politica saranno le vostre materie top oggi.

Forma psicofisica smagliante grazie a Mercurio. Sole e Venere vi rendono calorosi ed espansivi con la persona amata se nati nella seconda decade. Giove non è molto armonico negli studi ma Venere sì, per i nati nella prima decade che si occupano di Lingue o Belle Arti.

Mercurio vi rende invincibili, Luna e Nettuno fanno salire le vostre quotazioni sentimentali. Nettuno inoltre continua a darvi una buona fiducia per ciò che riguarda lo studio, specie nelle materie logico-matematiche.

Giove protegge le vostre iniziative ed è anche un momento sì per l’amore, specie per i nati nella prima decade. I ragazzi che devono studiare troveranno un Nettuno pronto a consigliare sforzi, specie per Italiano, Lingue e Storia.

Giove è un po’ dissonante oggi ma Mercurio e Luna sono positivi in amore. Vi farete trovare pronti negli studi specialmente in ambito umanistico e linguistico ma anche in ambiti come Agraria, Medicina o Veterinaria.

Venere, Sole e Marte vi danno risposte convincenti oggi, anche se Urano è un po’ imbronciato in amore. Il rendimento scolastico va abbastanza bene, soprattutto se si parla di Matematica o Fisica.

Transiti positivi con grande benessere psicofisico per voi. Luna promette rari momenti di fusione sentimentale ed erotica per i nati a marzo, anche se Marte è negativo. Nettuno e Luna vi daranno ottime chance nello studio di ambiti come Economia Aziendale o Scienze Politiche.