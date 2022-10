Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 ottobre

Iniziate questa giornata di ottobre con forza di slancio tipica dell’Ariete: diversi pianeti sono dalla vostra parte, in particolare Saturno nel segno amico dell’Aquario a partire dalle prime ore del mattino.

Scena astrologica che continua il mese di ottobre abbastanza positivamente avendo dalla vostra parte sia Plutone che Nettuno a spalleggiarvi, nei segni amici di Capricorno e Pesci: e in tanti campi della vostra vita e non solo in quello tipicamente affettivo e sentimentale.

Giornata che prosegue il mese “principe” dell’autunno, ottobre, in allegria, come a voi più piace. Venere è ospitata nell’amica Bilancia e vi consente di vivere nel pieno della vostra dimensione gemellina, quella tipicamente estrosa, libera, anticonvenzionale.

Qualche contrarietà passeggera fa proseguire un po’ in sordina il mese di ottobre, periodo che riserverà, nella sua seconda metà, sorprese entusiasmanti, specie se siete nati in luglio. Per il momento sappiate pazientare e statevene zitti, buoni e tranquilli, mettendo in campo la vostra adattabilità agli imprevisti, capacità in cui siete veri maestri.

Palcoscenico zodiacale gratificato da momenti di piccola gioia per tutti voi rappresentanti del quinto focoso segno dello Zodiaco. Il pianeta più affettivo capace di influire sullo scorrere armonico delle giornate, l’importantissima Venere, transita, in questo inizio del mese di ottobre proprio nel vostro segno amico della Bilancia.

Si continua nel mese di ottobre in modo abbastanza sereno. Armonici al vostro segno si riuniscono, il pianeta del desiderio, della bellezza, dell’amore: Venere, benefico per voi con quello della pienezza e completezza emotiva: la Luna.

Prosecuzione del mese d’ottobre molto frizzante per voi con Marte in angolo decisamente armonico nel segno amico dei Gemelli. Il Sole si dà appuntamento nel vostro segno e vi consente di essere particolarmente spumeggianti, anzi, nella vostra forma migliore.

Urano nel segno tecnicamente ostile per voi del Toro può darvi qualche lieve nervosismo passeggero in famiglia, ma non intralcia il clima positivo di questa giornata, che inaugura il secondo mese dell’autunno. Mercurio, in angolo benefico, poiché nel segno buon amico della Vergine, promette una giornata di soddisfazioni sentimentali e sessuali, sia che abbiate storie solide o relazioni che ancora son ferme al nastro di partenza.

Previsione astrale di inizio ottobre gratificata dalla voglia di divertirvi. Un Sole molto bello nel segno della Bilancia è il faro che accende l’armonia in famiglia se nascete a dicembre.

Principio del mese d’ottobre mediamente positivo per il segno del Capricorno. Venere nel segno tecnicamente disarmonico per voi sulla ruota dello Zodiaco della Bilancia può darvi qualche malumore passeggero in famiglia, ma tutto si aggiusterà grazie al vostro carattere conciliante.

Il vostro mese di ottobre continua con una Venere bellissima, ospitata nel segno per voi molto congeniale della Bilancia, a darvi un umore vivace e una nota di spensieratezza che percorrerà tutta la giornata.

Vi preparate con questa giornata a continuare un mese che si avvia a diventare glorioso. Nettuno, Plutone e Urano sono trionfalmente in segni vostri amici e, accompagnati dalla maggioranza dei pianeti in transito, vi aiutano a migliorare sempre di più la vostra vita.