Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 settembre

In famiglia sarete “il centro” su cui tutti riverseranno le loro attenzioni, le loro confidenze. In amore non arretrate di fronte alla possibilità di giocarvi nuove chance, di provare a tentare nuovi incontri. Sul lavoro, Urano in angolo armonico vi rende facile relazionarvi con chi sta in alto.

Un problema familiare, da voi certo non sottovalutato, si risolve grazie alla vostra azione penetrante. Delicati, teneri, sospirosi col vostro o la vostra partner, si fa quasi fatica oggi a riconoscervi. Intanto attendete una risposta importante in campo professionale: dovrete ancora pazientare.

Venere vi dà la verve per non stancarvi mai, per rendervi sempre i mattatori in ogni situazione, familiare, pubblica o privata che sia. In amore raccogliete le conferme del vostro fascino negli occhi altrui. Se siete nati dal 9 al 15 giugno non scommettete troppo su storie che vi sembrano uscite da una fiaba. Lavoro: riuscite ad aggiustare una situazione complicata.

Mercurio vi alleggerisce di qualche piccola tensione che si era venuta a creare in famiglia. La Luna invece vi predispone a incontri bollenti da un punto di vista erotico. Sul lavoro siete capaci e puntigliosi, e vi imponete con fermezza con un collega che vorrebbe scavalcarvi nelle vostre competenze.

Continua il periodo veramente strepitoso. La vostra forma fisica certamente non vi tradisce e vi vede pimpanti e gioviali. Corteggiatissimi, dovrete affrontare l’imbarazzante dilemma di non sapere a chi concedervi, mentre sul lavoro riuscite a riprendere una situazione lasciata in sospeso.

La salute, l’intelligenza e la grinta aggressiva per imporvi, non vi mancano davvero mai quest’oggi. Venere Bilancia vi rende appassionati e sicuri di voi stessi nel complicato mondo delle imprese sentimentali. Efficienti e insieme brillanti nella vostra attività di ogni giorno: così vi vedono i vostri colleghi.

La vita familiare e quella sociale in genere appaiono armoniche e equilibrate, voi siete il centro di interessi e confidenze. Venere vi aiuta a trovare punti di incontro con la vostra dolce metà che non vi immaginavate. Lavoro: se c’è qualcuno che ha qualcosa da dire, non vi preoccupate di non essere diplomatici e fatevi valere.

Un giorno per voi indimenticabile specie se siete della terza decade. Se siete ancora single, Venere, Mercurio e Nettuno vi danno una carica di sprint mixato con la fredda razionalità, proiettandovi verso conquiste inaspettate. Lavoro: ottimi risultati professionali non tarderanno ad arrivare prestissimo.

Si conclude questo primo mese autunnale sotto ottimi auspici astrali. Venere Bilancia vi rende vivaci, attraenti, brillanti in società: l’ideale se volete conquistare qualcuno. Sul lavoro, specie se appartenete alla seconda decade e svolgete un’attività indipendente, non date eccessivo peso a quel che accade oggi: tutto si chiarirà meglio in seguito.

La vita familiare vi regala momenti di vera gioia, specie se siete nati in dicembre. È ancora la vostra proverbiale possessività a darvi maggior filo da torcere in questo giorno fine mese! Attenzione alla gelosia. A livello economico, vi liberate di un pensiero che vi aveva condizionato di recente.

Questa è una fase di buona salute fisica e di prontezza di riflessi mentali. Chi è nato dal 9 al 15 di febbraio avrà spettacolari successi amorosi, premiando chi ha saputo farsi avanti con coraggio. Col senso di responsabilità che sempre vi caratterizza, riuscite a imporvi oggi in ufficio.

Oggi si innalza il livello della vostra sensibilità, dell’intuito, della ricettività che sapete dimostrare verso il vostro prossimo. hi di voi è un cuore solitario si può spingere oggi verso lidi inesplorati, sicuro di trovare spazi affettivi. Un investimento economico vantaggioso vi viene proposto, ma voi preferite essere prudenti.