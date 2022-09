Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 settembre

Un gruppo di pianeti veloci vi contrasta portandovi inconvenienti e inciampi nella vita pratica come in quella familiare e affettiva. Per fortuna il morale è sempre molto alto. In amore godete di sensibilità e empatia verso il partner; i single si scatenano in conquiste gratificanti. Sul lavoro state correndo dei rischi, che però vi stimolano ad osare.

Una fase astrale per voi negativa si sta rapidamente allontanando e lo iniziate a percepire. La Luna vi aiuta a rilassarvi e a godere dell'atmosfera familiare. In amore, oggi la parte passionale ed erotica prevale su quella sentimentale. Sul lavoro siete infaticabili e riuscite a risolvere una questione tecnica.

Il Sole vi vuole comunicativi e in piena sintonia con l'ambiente dei familiari e degli amici. In amore oggi non vedete l'ora di spendere il più tempo possibile con la persona amata, e Marte vi crea le condizioni ideali. Se sul lavoro il capo fa la voce grossa fate buon viso a cattivo gioco e passate oltre.

La disposizione dei pianeti vi fa avvertire un po' di stanchezza. Qualche lieve preoccupazione in famiglia, specie con i figli o, se siete ragazzi, nel rapporto con i vostri genitori. In amore oggi c’è la necessità di recuperare il vostro rapporto con le azioni più che con le parole. Prudenza nelle spese.

Grande energia e dinamismo, la vostra vitalità è intensa, specie se appartenete alle prime due decadi del vostro segno. In amore viaggiate davvero sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che adesso a voi si accompagna. Sul lavoro, Sole e Marte e vi spianano la strada per gli avanzamenti di carriera.

Il Sole rallegra quest’oggi la vostra vita di relazione e espande la vostra rete di contatti sociali. Lo Zodiaco vi consiglia però di non prendere decisioni troppo impegnative, specie nel settore degli investimenti. In amore, chi è in coppia vive un momento di grande intesa; per i single si prevedono notti bollenti. Sul lavoro aspettate riconoscimenti di carattere economico.

Oggi siete in un ottimo stato di salute, non vi va però di stressarvi in attività fisiche stancanti. In amore riuscite a trovare la soluzione a un problema che preoccupava la vostra dolce metà: in serata vi attende un’intesa erotica perfetta. Sul lavoro maneggiate con cura i rapporti con i superiori.

Le prospettive appaiono rosee sotto tutti i punti di vista, specie quello economico, con il Sole pure positivo che rimpingua le tasche. Grande intesa sentimentale ed energia passionale notevole. Sul lavoro, se chiudete un importante ciclo dell’attività professionale, le stelle vi invitano a controllare che tutto sia in ordine e in regola.

Un tono vitale eccellente vi accompagna permettendovi di fronteggiare alcune contrarietà piccole e grandi che potete incontrare nello scorrere del quotidiano. La stabilità affettiva è assicurata da Giove e Saturno, specie se appartenete alla prima e seconda decade. Sul lavoro è solo una questione di tempo: state per conquistare una posizione di alto livello.

Alcuni cambiamenti sono ormai non più rinviabili, tanto in famiglia quanto nei rapporti sociali. In coppia esibite la vostra fedeltà, che è davvero a prova di bomba. Se siete nati nella terza decade, vivete una fase di decisioni affettive da prendere, determinanti per il futuro. Intanto la vostra voglia di lavorare, produrre, guadagnare, è al massimo.

Firmamento odierno che vi dà la possibilità di vivere in santa pace e senza grandi scosse. In amore non vi tirate indietro di fronte a un corteggiamento serrato che vi sta stupendo. Se siete single, una blanda amicizia potrebbe diventare in un legame durevole. Giove positivo vi fa raccogliere i frutti economici e morali del vostro rendimento sul lavoro.

Le preoccupazioni familiari che vi hanno tenuto un po' sulla corda negli ultimi tempi si alleggeriscono. In amore sperimentate una maggiore razionalità del partner. Se siete single notate che il vostro fascino sta aumentando. Sul lavoro non date peso a pettegolezzi.