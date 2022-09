Oroscopo del 16 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Grazie a Giove oggi potrete contare sull'apporto di energia capace di risolvervi ogni problema che la vita quotidiana vi presenta. In amore oggi dimostrerete grande altruismo con la persona amata, anticipando ogni suo piccolo desiderio. Momento impegnativo sul lavoro, serve tutta la vostra tenacia!

Una forma fisica eccellente è promossa da Plutone, presente nel vigoroso Capricorno e dal Sole in Vergine. In amore oggi dovrete andare incontro alle richieste del partner, Plutone vi fornisce la carica erotica per sciogliere le eventuali tensioni, in particolar modo se appartenete alla terza decade. Sul lavoro vi dimostrerete brillanti.

Il quadro dei pianeti è abbastanza fortunato. Attenzione solo se siete nati tra il 5 e il 15 di giugno: con Sole e Nettuno ancora dissonanti potreste risentire di nervosismi. In amore dovrete prendervi cura della parte emotiva del rapporto. Sul lavoro la combinazione celeste vi rende dinamici e divertenti. Non disdegnati l'amicizia fra colleghi.

Il vostro umore oggi è altalenante, colpa di Plutone, Giove e Mercurio ostili. Una buona posizione celeste dalla Luna, dai Gemelli, vi permette invece di godere di momenti piacevoli in amore. Sul lavoro mostrerete il buon cuore per cui andate famosi con un collega in difficoltà.

Oggi vi sentite un po' “capi”, soprattutto in famiglia. Fate attenzione a non esagerare. In questa giornata vi piacerà divertirvi insieme alla vostra metà, mentre se siete single vi attendono conferme del vostro fascino grazie a Marte, che favorisce le imprese erotiche dei nati nella seconda decade. Sul lavoro non badate alle provocazioni di qualcuno, che mira solo a farvi stancare.

Venere positiva amplifica il vostro fascino dandovi uno smalto particolare, un carisma cui è difficile resistere. Se siete freschi di una nuova storia e se nascete in settembre, il pianeta può contribuire a intenerire ancor di più il vostro cuore. Mercurio vi favorisce sul lavoro, soprattutto se svolgete un lavoro di comunicazione o nel commercio.

Marte, Saturno e Mercurio vi stimolano a rivoluzionare la vostra esistenza. In amore colmate il vostro partner di attenzioni e rimanete in ascolto delle sue esigenze. Sul lavoro vi state impegnando molto e presto gli astri vi premieranno.

Oggi giornata piuttosto positiva. Stupite il partner con la vostra inventiva; se siete single, sono molto favoriti gli incontri occasionali che vi portano un’intima soddisfazione. Sul lavoro mettete in campo la vostra astuzia e vincete con le armi dell'intelletto.

Saturno vi è vicino dall’Aquario e infonde sicurezza in voi stessi. I rapporti consolidati ricevono l'incondizionata approvazione celeste: convivenze, matrimoni, figli suggellano le unioni stabili. I single vivono sorprese di incontri insperati che riaccendono in loro l’eros, specie se sono nati in dicembre. Sul lavoro serve maggiore organizzazione.

Urano benefico continua a darvi una prodigiosa iniezione di carica esplosiva, specie se appartenete alla seconda decade. Se siete single vedrete volare l’intesa sessuale con una persona conosciuta occasionalmente. Sul lavoro Venere, Plutone e Saturno mettono in luce i vostri meriti e vi promettono importanti avanzamenti, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 6 al 14 gennaio.

Sul piano del benessere, voi siete piuttosto sedentari, ma ora avete l'occasione di rimettervi in movimento con apporti celesti favorevolissimi. In amore ispirate calma e serenità, mentre sul lavoro preparatevi a qualche cambiamento: Saturno vi aiuterà a gestire al meglio le rivoluzioni in atto.

Oggi armonizzerete l'ambiente familiare con la vostra tipica dolcezza. Seguite i suggerimenti della Luna per nutrirvi di romantici momenti di abbandono sentimentale. Se siete liberi professionisti la quiete della giornata stimola in voi la creazione di nuovi progetti.