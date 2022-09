Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell' 8 settembre

Respirate un'aria di espansività, di leggerezza e gioco, riuscendo comunque a tenere saldo il controllo di situazioni più serie e impegnative in vari ambiti della vostra esistenza. Plutone e Mercurio continuano la loro marcia in segni tecnicamente a voi ostili, la Bilancia e il Capricorno: niente di grave, però! Solo lievi nervosismi in famiglia, che riuscite a governare molto bene.

Questa giornata si apre con i favori combinati di Venere, di Marte e Plutone che vi aiutano a staccarvi un po' da quel ruolo convenzionale e tutto d'un pezzo cui di solito siete abituati e in cui gli altri vi vedono, in special modo se appartenete alla terza decade. Affinerete le armi della vostra intelligenza, capace di comprendere le situazioni in modo sfaccettato, senza dare giudizi troppo taglienti e non ve ne pentirete.

Una bella Luna ospitata nel segno amico dell’Aquario è il pianeta centrale del vostro cielo, specie se siete nati nella terza decade gemellina e annulla piccole passeggere negatività. Ottimismo e fortuna non vi mancano, anche se magari la situazione economica non è così rosea come voi vorreste.

Inaugura questa bella giornata di settembre il Sole, ora il vostro dio protettore, in ottimo aspetto dalla Vergine. Potrete godere così di un particolare carisma, da giocare sia nel settore privato e familiare dove sarete decisamente amabili, che nel settore sociale, in cui ogni difficoltà piccola e grande la risolverete col vostro fascino e il tipico savoir-faire.

Fase mediamente buona, con diversi pianeti che vi guardano benevoli. La palma d'oro va ai vostri rapporti amichevoli, quelli più autentici, gratificati da brillanti novità e successi personali di fascino e capacità di intrattenimento.

Scenario astrologico molto positivo, con Urano nel Toro a ravvivare la vostra vita familiare. Il pianeta vi avvicinerà comunque a intuizioni di tutto rispetto, ma dovrete cercare anche di non farvi frastornare dall'emotività in una questione di carattere patrimoniale; sappiate tenere i nervi saldi e agire con buon senso.

C’è un’atmosfera frizzante nell’aria, che non vi dispiace, anzi vi dona un tocco di energia in più. Mercurio continua a colorare di ottimismo le vostre giornate e, se siete nati nella prima bilancina, addirittura di euforia.

Quadro celeste di media positività, con influenze planetarie variate. Saturno insiste nella sua negatività e prende di mira la terza decade del segno.

Sole, Marte, Venere e Nettuno vi contrastano e potete accusare qualche momentanea stanchezza. Niente di grave con un parterre di pianeti a sostenervi! Contate su pianeti come Luna, Giove, Saturno e Mercurio tutti da tempo in posizione felice per il Sagittario.

Scenario planetario di settembre decisamente positivo. Riuscite a sostenere sia le incombenze quotidiane che l'imprevisto con straordinario tempismo e servendovi di un provvidenziale intuito.

Ottimismo, ilarità e benessere psicofisico accompagnano questa bella giornata di settembre, con la Luna nel vostro segno e Mercurio nel segno amico della Bilancia. Approfittatene per lanciarvi in imprese che richiedano un discreto apporto della fortuna, perché l’argenteo satellite, la Luna appunto, sarà in questo periodo in grado di assistervi e di guardarvi benevola, proteggendo anche, eventualmente, alcune vostre iniziative che siano fuori dai canoni.

Ad eccezione del team Marte – Sole nei segni nemici amatissimi tecnicamente dei Gemelli e della Vergine, la restante parte dei pianeti è schierata dalla vostra parte. In particolare, pianeti istintivi, empatici e volitivi, Urano e Plutone, dai segni di Terra concreti e determinatissimi, il Toro e il Capricorno, vi appoggiano incondizionatamente, rendendovi ambiziosi, pimpanti, intuitivi.