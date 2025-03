Le mostre d'arte e i musei gratis a Milano da non perdere a marzo

Dal 2 all’8 marzo 2025, la città ospita la nuova edizione di Museo City, un appuntamento di rilievo per gli appassionati d’arte e cultura. La manifestazione non si limiterà all’arte in senso più classico, ma abbraccerà anche la letteratura, il design, la natura, la storia e tanto altro, offrendo un’esperienza culturale a tutto tondo

Il 2 marzo, come ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti ai musei del capoluogo lombardo. Ma domenica è solo l’inizio di una settimana in cui sarà possibile godersi tutto il meglio dell’arte custodita a Milano, perché è anche il giorno dell’inaugurazione della nona edizione di Milano MuseoCity. Quest’anno l’iniziativa si prolunga per una settimana intera: fino all’8 marzo oltre 130 luoghi di cultura si vestiranno a festa proponendo visite e attività speciali. Le “Strade dell’Arte” tracciate da MuseoCity incrociano musei, archivi, fondazioni, ma anche gallerie d’arte e negozi, che ospiteranno In Vetrina - questo il titolo dell’iniziativa - installazioni site specific.

L'evento

Museo City è un’iniziativa culturale promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione Museo City ETS, nata per valorizzare il patrimonio artistico del capoluogo lombardo e del suo hinterland. Ogni anno, l’evento coinvolge numerosi spazi espositivi, dai musei pubblici e privati alle case museo, dagli archivi d’artista alle fondazioni. L’obiettivo principale della manifestazione è rendere l’arte accessibile a un pubblico sempre più ampio, incentivando la scoperta di opere e collezioni spesso poco conosciute. Per l’occasione, molte istituzioni aprono le loro porte gratuitamente o organizzano visite guidate e incontri tematici.