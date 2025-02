Le mostre d'arte e i musei gratis a Milano da non perdere a febbraio

La città meneghina è diventata una meta imprescindibile per un viaggio culturale tra arte ed esposizioni. Diverse, questo mese, le location inaspettate e mostre in cui il fascino di icone intramontabili e la creatività diventano veri e propri protagonisti

Domenica 2 febbraio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Milano e in Lombardia per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi archeologici statali. Ma febbraio offre anche diverse mostre degne di nota. Ecco una selezione.

Galtrucco. Tessuti, moda, architettura

Palazzo Morando | Via Sant’Andrea, 6 Date: 13.12.2024 – 15.06.2025

Un’esposizione che intende far rivivere gli anni dell’attività artistica e commerciale del marchio Galtrucco, raccontata in un percorso narrativo che inizia negli anni Venti del Novecento, seguiti da avvenimenti storici cupi come la Seconda guerra mondiale, ma anche dalla ripresa economica degli anni Sessanta fino agli inizi del nuovo millennio. Le prime vetrine di Galtrucco davano proprio su piazza Duomo e testimoniavano gli eventi che accadevano in città e nel mondo come la Prima della Scala, le Olimpiadi e il centenario dell’Unità d’Italia. La mostra si articola in due sezioni: la prima, dedicata alla comunicazione di Galtrucco attraverso i negozi, le vetrine e la pubblicità e la seconda, incentrata sui tessuti venduti ancora oggi nei suoi spazi. Ad accompagnare la mostra anche un catalogo edito da Moebius edizioni.

The creation of a diva

Mudec | Via Tortona, 56 Date: 17.01.2025 – 03.03.2025

Le modelle più belle e famose, ma anche personaggi molto noti nel mondo di cinema e musica, non sono sfuggiti all’obiettivo delle campagne pubblicitarie del brand Guess. Da Naomi, Eva, Claudia, Letizia, passando per Paris Hilton, Drew Barrymore, Jennifer Lopez insieme a Matteo Bocelli (figlio del tenore Andrea), le campagne pubblicitarie del marchio americano sono diventate un’icona pop di bellezza e sex appeal tanto da meritarsi una mostra al Mudec di Milano: “The creation of a diva”. Un percorso nell’universo estetico di Guess, le cui campagne fotografiche e volti più iconici hanno contribuito a definirne l’identità unica e inconfondibile. Tra moda, fotografia (la grande fotografa di moda Ellen von Unwerth era una degli artisti prediletti) e video: tutto è un processo creativo dietro un’estetica immediatamente riconoscibile, in cui il fascino glamour della vecchia Hollywood incontra il carisma di donne forti e bellissime .

Carla Badiali. Geometria e poesia

M77 Gallery | Via Mecenate, 77 Date: 20.01.2025 – 15.03.2025

Carla Badiali (1907-1992) è una protagonista indiscussa dell’Astrattismo lombardo e M77 Gallery ha deciso di omaggiare la sua arte attraverso un’ampia retrospettiva, organizzata in collaborazione con gli eredi dell’artista, dal titolo “Geometria e poesia”. La mostra ripercorre l’intera carriera di Badiali, attraverso ben sei decenni di attività, dalla prima metà degli anni venti fino alla fine degli anni ottanta, attraverso oltre cinquanta opere, tra dipinti, disegni e collage. A trentacinque anni dall’antologica tenutasi a Como nel 1990, l’esposizione si chiude con un breve excursus sull’astrattismo comasco e su quegli autori con cui l’artista si è confrontata nel corso della sua carriera, da Mario Radice a Manlio Rho, da Aldo Galli ad Alvaro Molteni.

Andrea Branzi.Civilitations without jewels have never existed

10 Corso Como Gallery | Corso Como, 10 Date: 18.12.2024 – 16.02.2025

La galleria d’arte del concept store 10 Corso Como dedica una mostra all’architetto, designer, storico e teorico italiano Andrea Branzi, a un anno dalla sua scomparsa, celebrandone la visione e le opere radicali con la mostra “Andrea Branzi. Civilizations without jewels have never existed”. Premiato con tre Compassi d’Oro, di cui uno dedicato alla carriera, l’artista è stato una figura poliedrica e molto netta, autore di una creatività che ha attraversato le arti applicate, lo spazio domestico e urbano con una sensibilità non comune. Questa esposizione è un tributo a Branzi, che si divide tra riflessioni e creazioni, che spaziano dai gioielli agli oggetti, dalle fotografie ai disegni in un’installazione che riflette l’approccio interdisciplinare del maestro.

Amano corpus Animae

Fabbrica del Vapore | Via Giulio Cesare Procaccini, 4 Date: 12.11.2024 – 01.03.2025

“Amano Corpus Animae”: un nome che potrebbe trarre quasi in inganno. Il latino e la religione qui non c’entrano perché si tratta in realtà della più grande esposizione occidentale ufficiale per celebrare i 50 anni di attività del visionario maestro di Shizuoka, Yoshitaka Amano. Oltre 130 opere, provenienti dai suoi studi di Tokyo, raccontano la storia dell’animazione e dell’intrattenimento giapponese a livello mondiale. Dalla casa di produzione Tatsunoko al celebre video game Final Fantasy, passando per la bibbia della moda Vogue: un percorso fatto di pura arte visiva e narrativa che porta generazioni diverse in un unico luogo. Un allestimento scenografico in quattro sezioni, impreziosito da oggetti e filmati, vi porterà a scoprire tecniche, visioni, forme ed opere iconiche ormai impresse nell’immaginario collettivo.