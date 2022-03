Frutta e verdura di stagione: la spesa di marzo

Se c’è una regola che vige in cucina per piatti sempre gustosi e saporiti in ogni periodo dell’anno, è quella di rifarsi ai migliori ingredienti di stagione. Ecco la frutta e la verdura che non può di certo mancare nel perfetto carrello della spesa di marzo, tra ottimi piatti e sostenibilità

Perché si sa, scegliere in cucina frutta e verdura di stagione , non è solo un’ottima mossa per dare il via a delle abitudini ecosostenibili, ma anche un chiaro modo per dimostrare che alla propria salute e sana alimentazione ci si tiene moltissimo, garantendo all’organismo sempre il meglio delle sostanze nutritive che il territorio in cui si vive ha da offrire attraverso il suo cibo. Marzo è poi il mese che segna il tanto atteso ritorno della primavera , con le tavole imbandite che si ridipingono di vivaci colori e profumi della natura. Quelli di frutta e verdura che in questo periodo tornano a crescere rigogliosi dopo un lungo inverno. In un mese a cavallo tra due stagioni così differenti tra loro, tanto quanto complementari, marzo è il mese in cui approfittare ancora delle ricche proprieta di frutti e ortaggi invernali, così come dei primi germogli della primavera. Ecco la migliore frutta e verdura di stagione da mettere nel proprio carrello a marzo.

I migliori frutti da mangiare a marzo

Parlando della migliore frutta di stagione che marzo ha da offrirci sicuramente abbiamo ancora ottimi giorni per godere di tutte le proprietà degli agrumi tipici della stagione invernale. Esistono infatti delle particolari specie di arance e mandarini considerati “tardivi”, ma anche cedri, pompelmi e limoni che crescono proprio in questo periodo, garantendo all’organismo ancora per un certo periodo, l’assunzione di importanti vitamine del Gruppo C, A e B. Nel carrello della spesa di marzo, dedicato ai migliori frutti di stagione, via libera anche a molti altri prodotti della stagione fredda come mele, pere e kiwi, ma inizia anche la coltivazione delle prime fragole che si vedranno poi a maggio. Ecco un elenco completo della migliore frutta di stagione da acquistare a marzo per gustarla direttamente o renderla protagonista di sempre nuove e saporite ricette dolci o salate.

Arance

Cedri

Kiwi

Limoni

Mandarini

Mele

Pere

Pompelmi

Le migliori verdure da mangiare a marzo

Stesso discorso fatto per i migliori frutti di stagione a marzo, è da declinare anche alle verdure da scegliere per i propri piatti. In una stagione che sta al crocevia tra inverno e primavera, gli ortaggi da consumare si rifanno tanto al periodo freddo quanto ai primi tepori in arrivo. Marzo è ancora periodo per il gusto inconfondibile di broccoli, cicoria e verze, ma anche per cavoli, i verdissimi spinaci e le bietole. Altri vegetali che non possono mancare sulla nostra tavola in questo periodo sono finocchi, porri, carote, alcune varietà di insalata come lattuga e rucola, patate novelle, asparagi e carciofi. Ecco un elenco completo delle migliori verdure che non possono di certo mancare – per gustosi piatti e per il benessere del nostro organismo – nel perfetto “carrello della spesa” di marzo.