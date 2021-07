Fragole: calorie, proprietà e benefici

Frutti succosi e tipici della stagione primaverile, le fragole sono ricche di vitamina C e di proprietà benefiche per la nostra salute

Le fragole sono frutti molto zuccherini dal sapore appetitoso, tipicamente presenti durante la stagione primaverile e con molte proprietà benefiche per il nostro organismo. Ricche in vitamina C, le fragole hanno anche un’azione antiossidante e antinfiammatoria. La sua pianta è chiamata Fragaria Vesca e fa parte della famiglia delle Rosacee. La sua origine risale all’antichità, esistono infatti delle attestazioni della sua presenza fin dal Neolitico.

Non solo leggere e buonissime, ma anche salutari! Le fragole sono infatti ricche di minerali, tra cui fosforo, potassio e ferro e di vitamine, in particolare del gruppo C.

Infine, il contenuto ricco di potassio e vitamina C le rende perfette come drenanti naturali e per la depurazione dell’organismo.

Conservazione

Il raccolto delle fragole in Italia ha inizio in primavera e termina in estate inoltrata. Dunque, il consiglio è di consumarle in questo periodo specifico e di scegliere solo prodotti bio e, ove possibile, a km 0.

Le fragole più nutrienti sono quelle dotate di un colore rosso scuro, ma prestate attenzione al grado di maturazione: sono infatti da preferire i frutti dal colore uniforme e, dove presente, dotati di un picciolo ben saldo alla loro estremità.

Durante la stagione calda le fragole devono essere conservate all’interno di un contenitore e dentro al frigorifero per 3 / 4 giorni, prestando attenzione agli eventuali cambiamenti di colore. Se decideste di consumarle nella stessa giornata in cui le avete acquistate, invece, non sarà necessario l’uso del frigo.

Le controindicazioni

Non sono state evidenziate particolari controindicazioni, tuttavia è possibile che scatenino reazioni allergiche poiché le fragole sono alimenti istamino-liberatori. Gli effetti di una possibile allergia sono molto evidenti: prurito, puntini rossi e, nei casi più gravi, problemi respiratori.

Idee per gustarle al meglio

Le fragole sono perfette se consumate fresche o all’interno di una macedonia, spendibile sia per la colazione che per un pasto leggero. Ma non solo: questi deliziosi frutti sono ideali, soprattutto quando molto maturi, per creare delle buonissime confetture spendibili come guarnizioni per le crostate e per le torte da merenda.

Troppo semplice scegliere le fragole per la creazione di un dessert? Allora potrete osare un po’, utilizzandole per l’ideazione di ricette salate basiche, come una freschissima insalata con feta, aceto balsamico, noci e spinaci, oppure un raffinato risotto a base di fragole e prosecco, un piatto tipico degli anni ’90 ma che fa sempre la sua bella figura a tavola.