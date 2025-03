Carnevale 2025 nelle piazze d'Italia: gli eventi da non perdere

Non si può non citare il Carnevale di Viareggio , uno dei più spettacolari d’Italia. I carri allegorici tra i più grandi del mondo, conosciuti anche come Corsi Mascherati, sfileranno sino al 4 marzo. Per assistervi è necessario munirsi di biglietto, che potrà essere acquistato online sul sito ufficiale del Carnevale di Viareggio, nelle biglietterie della Cittadella del Carnevale (cioè il quartiere dedicato all’allestimento dell’evento) oppure agli ingressi delle sfilate dei carri sul lungomare.

Attesissima soprattutto dai più piccoli questa festività, può però essere un’occasione meravigliosa per visitare alcune delle più belle città italiane, vivendo in prima persona le tradizioni legate al Carnevale. A Venezia quest’anno il Carnevale celebra uno dei suoi cittadini più iconici: il viaggiatore e avventuriero, nonché seduttore per antonomasia, Giacomo Casanova, la cui nascita ricorre esattamente 300 anni fa. Il filo conduttore del calendario di eventi del Carnevale di Venezia sarà quindi la possibilità unica di rivivere l’atmosfera del XVIII secolo, avvicinando grandi e piccini alla grandissima creatività ed estro di Casanova. Tra gli eventi da ricordare di questa edizione, cominciata il giorno di San Valentino, c’è il palco di Piazza San Marco allestito per ospitare le performance di giullari, acrobati, giocolieri e comici, e la visita guidata al Palazzetto Bru Zane, piccolo gioiello dell’architettura veneziana di fine ‘600.

Il Carnevale di Ivrea

Il 6 gennaio, come da rito storico, pifferai e tamburini hanno cominciato ad annunciare l’evento per le strade; tra gli appuntamenti in programma fino al 4 marzo ci sono la presentazione della Vezzosa Mugnaia, protagonista della festa, e della sua Scorta d’Onore, il corteo storico, il gran ballo, lo spettacolo pirotecnico e ovviamente la famosa Battaglia delle Arance, che il 2, il 3 e il 4 marzo vedrà sfidarsi a colpi di arance gli “aranceri” di nove squadre, che cercheranno di colpirsi a colpi di agrumi a bordo dei loro carri.

In Piemonte, il Carnevale storico di Vho

Il Carnevale di Vho, in Piemonte, è una grande festa per tutta la famiglia e si svolge nel magnifico scenario di uno dei borghi più belli d’Italia. Si tratta di un Carnevale storico, le cui origini risalgono addirittura ai primi del Settecento: è proprio a quell’epoca che risale la tradizione, rispettata ancora al giorno d’oggi, di distribuire in piazza polenta e salamini. Tra gli eventi in programma, pensati soprattutto per i più piccoli, ci sono anche spettacoli di burattini, laboratori, rappresentazioni in piazza e tanto altro ancora. L’evento è previsto per martedì 4 marzo 2025.

Le sfilate di Cento

Il Carnevale di Cento è l’unico al mondo gemellato con il famosissimo Carnevale di Rio de Janeiro, in Brasile. Nelle date dell’1, 2, 7, 8, 9 e 16 marzo nel celebre comune in provincia di Ferrara si svolgeranno sfilate di enormi carri di cartapesta, che si sfideranno per ottenere il titolo di carro più bello. Non solo: non mancheranno rievocazioni storiche e l’esibizione degli artisti Dargen D’Amico e Mr Rain sul palco di Piazza Guercino.