Non per casualità, ma il Carnevale della Serenissima, dedicato a Casanova, ha aperto le feste proprio il giorno di San Valentino. Infatti il titolo di quest'anno è "Il tempo di Casanova" per celebrare il 300/o anniversario della nascita del dongiovanni per antonomasia

Il Carnevale di Venezia è gioia, seduzione, licenza, trasgressione… in una parola: libertà. Dalle calli cittadine a Piazza San Marco ai maestosi palazzi affacciati sul Canal Grande, tutta la città è in festa e coinvolgerà i visitatori in un’esperienza unica. Ogni anno il Carnevale prevede una serie di eventi pubblici come la Festa veneziana sull’acqua, l'Arsenale Water Show, la Festa delle Marie e la Sfilata dei Carri allegorici.

Il tema di quest'anno

Il tema dell’edizione 2025 del Carnevale, dedicato al leggendario veneziano nel 300esimo anno dalla sua nascita, viene sviluppato in numerose declinazioni, dalla musica al teatro, dal reading alle performance, fino agli spettacoli per i più piccoli, per un totale di oltre 50 appuntamenti. Un programma ricco di eventi, spettacoli e celebrazioni che faranno rivivere l’atmosfera del XVIII secolo e che esploreranno la creatività e la passione incarnate da Casanova, simbolo della Venezia del Settecento e della sua cultura raffinata e sempre audace.