Quattro ragazzi trovano borsa con 7mila dollari per darla alla polizia

Il ritrovamento è avvenuto nella serata tra il 12 e 13 maggio, mentre in città si tenerva la rassegna OroArezzo. La proprietaria, una hostess che lavorava in fiera, di nazionalità argentina, una volta rintracciata ha voluto ringraziare personalmente i suoi giovani benefattori

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, quattro ragazzi poco più che ventenni, dopo aver trovato davanti a una gelateria del centro di Arezzo una borsa con dentro sette mila dollari (oltre 6.200 euro), gioielli e carte di credito, hanno deciso di andare in Questura per consegnarla alle Forze dell’ordine. Durante la notte dell’avvenimento, in città circolavano numerosi operatori di OroArezzo, la rassegna internazionale dedicata all'oreficeria.