4/31 ©Webphoto

Per travestirvi da Dustin Henderson, il personaggio interpretato da Gaten Matarazzo in Stranger Things, vi basterà indossare su qualsiasi cosa un cappellino da baseball. Per quanto riguarda il look, optate per il mormore all’ennesima potenza: felpe, T-shirt, jeans, camicie e via dicendo



Stranger Things 5, i fratelli Duffer rivelano: "Siamo in anticipo sui tempi previsti"