Carnevale 2025, festeggiamenti a Viareggio: gli eventi da non perdere

Sino al 4 marzo 2025 si tiene in Versilia il Carnevale di Viareggio. Con i suoi Corsi Mascherati, i costumi e le maschere, questo appuntamento coinvolge bambini e adulti tra sfilate di carri e tanto divertimento: scopriamo il programma e come acquistare i biglietti

Il Carnevale di Viareggio è uno dei più famosi di tutta Italia insieme a quello di Venezia. Il Carnevale ha una lunga tradizione: la prima sfilata, che si svolse con i calessi, si tenne nel 1873, ma solo nel 1930 Uberto Bonetti creò la celebre maschera di Burlamacco a cui seguì, nel 1931, Ondina, simbolo delle bagnanti che arrivano in Versilia ogni estate. I festeggiamenti in maschera e le sfilate dei carri allegorici hanno preso il via sabato 8 febbraio e si concluderanno martedì 4 marzo, ovvero Martedì Grasso. I carri del Carnevale della Versilia sono noti anche come Corsi Mascherati: sono simili a delle statue e spesso rappresentano in modo caricaturale alcuni personaggi dell'attualità. I carri sfilano lungo i famosi Viali a Mare di Viareggio.

I biglietti per le sfilate

Per assistere da vicino alla sfilata dei Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2025 è necessario acquistare il biglietto, che può essere comprato online sul sito del Carnevale di Viareggio. Per chi, invece, preferisce comprarlo in presenza è possibile nelle biglietterie fisiche della Cittadella del Carnevale (il quartiere dove viene allestito l'evento). La biglietteria della Fondazione Carnevale si trova in via Santa Maria Goretti a Viareggio: i giorni d'apertura coincidono con i giorni delle sfilate e l'orario sarà continuato dalle 9 del mattino.