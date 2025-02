Carnevale di Putignano: programma, eventi, ospiti e date

Il Carnevale di Putignano, giunto alla sua 631esima edizione, anche per l’edizione 2025 ha in cantiere un programma molto ricco, composto da tanti eventi, balli e spettacoli che intratterranno i visitatori nel centro storico. I carri allegorici saranno sei e il tema ispiratore di questa edizione sarà “Sovversione”, rappresentata nelle sue varie sfaccettature. Il programma del 2025 prevede in totale 4 sfilate: la prima sfilata si svolgerà nel pomeriggio della terza domenica di febbraio (domenica 16 febbraio), la seconda sfilata il sabato seguente in serata (sabato 26 febbraio), la terza sfilata la prima domenica di marzo al mattino (domenica 2 marzo) e la quarta ed ultima sfilata si svolgerà nel primo martedì del mese di marzo dopo il tramonto (martedì 4 marzo). Oltre a queste quattro sfilate, durante la settimana ci saranno tanti eventi e quest’anno anche una nuova ed interessante iniziativa, la Sfilata dei Sapori.